Der Angstmonat ist da: DAX® - Droht jetzt der Herbst-Blues? - ntv Zertifikate 04.09.2026

Der September gilt als Angstmonat an der #Börse. Statistisch ist er der schwächste Monat des Jahres – der #DAX® hat in diesem Monat oft Federn gelassen. Ob sich die Geschichte diesmal wiederholt und wie Anleger sich darauf einstellen können, darüber spricht Raimund Brichta mit Julius Weiß von der #HSBC.



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