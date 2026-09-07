Frankfurt, ⁠07. Sep (Reuters) - Die Deutsche Bank hat einen millionenschweren Schadenersatzstreit außergerichtlich beigelegt. Der frühere Ex-Manager habe seine Klage zurückgezogen, teilte das Gericht ‌am Montag mit. Ein Sprecher des Geldhauses bestätigte die Einigung, nannte jedoch keine ⁠Details. "Die Parteien ⁠haben Vertraulichkeit vereinbart. Die Beilegung dieses Rechtsstreits wird nur einen kleinen finanziellen Effekt im dritten Quartal 2026 haben."

Der frühere Mitarbeiter hatte die Deutsche Bank ursprünglich ‌auf 152 Millionen Euro verklagt. ‌Er warf dem Institut vor, seiner Karriere geschadet zu haben. Weitere ehemalige Beschäftigte fordern ⁠in ähnlichen Verfahren nochmals insgesamt rund 700 ‌Millionen Euro. Die ⁠Banker waren in einem Prozess in Mailand wegen Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Skandal um mutmaßlich verschleierte Verluste ‌der Bank Monte ⁠dei Paschi zunächst zu ⁠Haftstrafen verurteilt worden. Sie machen geltend, dass eine Untersuchung der Deutschen Bank zu dem Schuldspruch beigetragen habe, der in der Berufung aufgehoben wurde.

(Bericht von Tom Sims, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)