Deutsche Telekom - Potenzielle S-K-S-Formation
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Thema: Infrastruktur
Potenzielle S-K-S-Formation
Anlegerinnen und Anleger sollten die Aktie der Deutschen Telekom aktuell intensiv verfolgen. Gleich mehrere charttechnische Aspekte machen den Titel derzeit zu einem spannenden Tradingkandidaten. So fallen die letzten Kerzen mit markanten Lunten ins Auge – und zwar auf Tages- und auf Wochenbasis. Dieses Verhaltensmuster ist ein typisches Indiz dafür, dass Rücksetzer konsequent gekauft werden und der Verkaufsdruck abnimmt. Bereits zuvor fungierte die 200 Wochen-Linie (akt. bei 25,73 EUR) als Sprungbrett nach Norden. Die entsprechende Kursbewegung quittiert der trendfolgende MACD mit einem neuen Einstiegssignal. Charttechnisch zeichnet sich zudem eine inverse Schulter Kopf Schulter Formation ab, deren Abschluss das Startsignal für den endgültigen Trendwechsel liefern könnte. Den Trigger markieren dabei die Hochs bei 29,34/29,52 EUR, wobei sich das Kursziel aus einer erfolgreichen unteren Umkehr auf rund 36 EUR veranschlagen lässt. Perspektivisch würde damit ein Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch aus März 2025 (35,91 EUR) durchaus realistisch. Um die Ausbruchschance indes nicht zu gefährden, gilt es die jüngsten beiden Wochentiefs bei 27,77 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.
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Anlegerinnen und Anleger sollten die Aktie der Deutschen Telekom aktuell intensiv verfolgen. Gleich mehrere charttechnische Aspekte machen den Titel derzeit zu einem spannenden Tradingkandidaten. So fallen die letzten Kerzen mit markanten Lunten ins Auge – und zwar auf Tages- und auf Wochenbasis. Dieses Verhaltensmuster ist ein typisches Indiz dafür, dass Rücksetzer konsequent gekauft werden und der Verkaufsdruck abnimmt. Bereits zuvor fungierte die 200 Wochen-Linie (akt. bei 25,73 EUR) als Sprungbrett nach Norden. Die entsprechende Kursbewegung quittiert der trendfolgende MACD mit einem neuen Einstiegssignal. Charttechnisch zeichnet sich zudem eine inverse Schulter Kopf Schulter Formation ab, deren Abschluss das Startsignal für den endgültigen Trendwechsel liefern könnte. Den Trigger markieren dabei die Hochs bei 29,34/29,52 EUR, wobei sich das Kursziel aus einer erfolgreichen unteren Umkehr auf rund 36 EUR veranschlagen lässt. Perspektivisch würde damit ein Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch aus März 2025 (35,91 EUR) durchaus realistisch. Um die Ausbruchschance indes nicht zu gefährden, gilt es die jüngsten beiden Wochentiefs bei 27,77 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.
Deutsche Telekom (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Deutsche Telekom
Quelle: LSEG, tradesignal²
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