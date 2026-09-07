von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Deutsche Telekom - Potenzielle S-K-S-Formation

HSBC · Uhr
Thema: Infrastruktur
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Potenzielle S-K-S-Formation

Anlegerinnen und Anleger sollten die Aktie der Deutschen Telekom aktuell intensiv verfolgen. Gleich mehrere charttechnische Aspekte machen den Titel derzeit zu einem spannenden Tradingkandidaten. So fallen die letzten Kerzen mit markanten Lunten ins Auge – und zwar auf Tages- und auf Wochenbasis. Dieses Verhaltensmuster ist ein typisches Indiz dafür, dass Rücksetzer konsequent gekauft werden und der Verkaufsdruck abnimmt. Bereits zuvor fungierte die 200 Wochen-Linie (akt. bei 25,73 EUR) als Sprungbrett nach Norden. Die entsprechende Kursbewegung quittiert der trendfolgende MACD mit einem neuen Einstiegssignal. Charttechnisch zeichnet sich zudem eine inverse Schulter Kopf Schulter Formation ab, deren Abschluss das Startsignal für den endgültigen Trendwechsel liefern könnte. Den Trigger markieren dabei die Hochs bei 29,34/29,52 EUR, wobei sich das Kursziel aus einer erfolgreichen unteren Umkehr auf rund 36 EUR veranschlagen lässt. Perspektivisch würde damit ein Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch aus März 2025 (35,91 EUR) durchaus realistisch. Um die Ausbruchschance indes nicht zu gefährden, gilt es die jüngsten beiden Wochentiefs bei 27,77 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

Deutsche Telekom (Weekly)

Chart Deutsche Telekom
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Chart Deutsche Telekom
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könntegestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seingestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen