dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.09.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Rückversicherer versuchen Preisverfall zu begrenzen - Branchentreffen

MONTE CARLO - Die großen Rückversicherer versuchen bei ihrem Branchentreffen in Monaco den weiteren Preisverfall im Schaden- und Unfallgeschäft in Grenzen zu halten. So warnten die Weltmarktführer Munich Re , Swiss Re und Hannover Rück am Sonntag und Montag vor wachsenden Gefahren etwa durch Überschwemmungen, Dürren, Hagel, schwere Gewitter und Waldbrände. Auch die jüngsten Hitzewellen entwickelten sich "zunehmend zu ökonomischen Risiken", schrieb die Munich Re.

ROUNDUP 2: VW-Werk Osnabrück soll Rüstungsstandort werden

OSNABRÜCK - Das VW -Werk Osnabrück soll mit Rüstungsaufträgen eine Zukunft bekommen. Volkswagen , das Land Niedersachsen und der Investor Aurelius Capital haben Eckpunkte für einen Verkauf vereinbart, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Nach dem Ende der Auto-Produktion im Sommer 2027 soll der Standort schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen entwickelt werden.

Einsatz bei Wuppertal im Zusammenhang mit Sabotage-Aktionen

COVENTRY - Nicht nur in Deutschland stecken Autobauer in der Krise: Der britische Hersteller Jaguar Land Rover hat ein umfangreiches Sparpaket mit erheblichen Stellenstreichungen angekündigt. Etwa 4.000 Jobs sollen in den kommenden zwei Jahren wegfallen, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt will der Autohersteller durch die Maßnahmen etwa 1,7 Milliarden Pfund (umgerechnet knapp 2 Mrd Euro) einsparen.

Henkel plant weitere Übernahmen

DÜSSELDORF - Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel fasst weitere Übernahmen ins Auge. "Wir haben in den vergangenen Monaten Unternehmenskäufe im Wert von zusammen rund fünf Milliarden Euro vereinbart oder abgeschlossen", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstag). Dies stärke sowohl die Klebstoffsparte mit Marken wie Pattex und Pritt als auch die Konsumgütersparte mit Persil, Schwarzkopf und Pril. "Wir sehen für beide Sparten großes Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen. Aber wir schauen uns auch an, wie wir uns durch Zukäufe weiter stärken können", sagte Knobel.

Experte zu bedrohten VW-Werken: 'Wettrennen ums Überleben'

ZWICKAU - Die jüngsten Beschlüsse des VW-Aufsichtsrates verschärfen nach Einschätzung des Autobranchen-Experten Werner Olle die Konkurrenz zwischen den bedrohten Standorten. "Das Wettrennen ums Überleben hat begonnen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Olle sieht nicht nur den Vorstand gefordert, Lösungen für deren Erhalt zu finden, sondern auch Gewerkschaft und Betriebsrat. Sie könnten mit einer individuellen Zukunftsvereinbarung für den Standort Zwickau die Arbeitskosten senken und so das Überleben sichern. "Das war in den 1990er Jahren in einer ähnlichen Situation erfolgreich."

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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