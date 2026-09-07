Dax-Versorger mit Upgrade

Eon: Warum mir das 20-Euro-Ziel gut gefällt

onvista · Uhr

Die Eon-Aktie legt 1,7 Prozent zu und gehört damit zu den stärkeren Dax-Werten. UBS stuft die Aktie von Neutral auf Kaufen hoch und erhöht das Kursziel von 19,50 auf 20 Euro. Der Rücksetzer wegen der Gaspreise wirkt übertrieben.

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Was bewegt die Aktie?

Eon profitiert von einer positiven Analystenstimme. UBS erhöht das Rating von Neutral auf Kaufen und hebt das Kursziel leicht auf 20 Euro an. Dieses Ziel liegt am oberen Ende der jüngsten Seitwärtsrange und knapp unter dem 52-Wochen-Hoch.

Der wichtigste Punkt ist die Verschiebung im Geschäft. Die jüngsten Kursverluste hingen vor allem am Gasgeschäft und an Preisrunden, die schwächer ausfielen als erwartet. Für Eon ist aber das Stromnetz deutlich wichtiger als das Gasnetz. Der Umsatzanteil des Gasgeschäfts dürfte in den kommenden Jahren sinken.

Beim Stromnetz sieht die Perspektive besser aus. Die Regulierung kann höhere Preise für Anbieter ermöglichen, und der erwartete Stromverbrauch durch den KI-Rechenzentrums-Ausbau verbessert die Ausgangslage. Deshalb verdient Eon eine höhere Bewertung als in den vergangenen Jahren.

Die Aktie ist trotzdem kein Schnäppchen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt bei rund 14,9 und damit über dem Schnitt der letzten fünf Jahre. Diese Prämie wirkt aber nachvollziehbar, wenn das Stromgeschäft stärker wächst.

Charttechnik

Der Dreijahreschart zeigt eine längere Seitwärtsphase, danach neue Dynamik und nun wieder eine Seitwärtsphase. Für Eon ist das kein ungewöhnliches Muster.

Aus dieser Struktur kann sich die nächste Trendbewegung entwickeln. Ein Ziel in Richtung 22 Euro bleibt möglich, wenn die Aktie die Range nach oben verlässt.

Martins Einschätzung

Das Kursziel von 20 Euro gefällt, weil es mehr als zehn Prozent Aufwärtspotenzial signalisiert. Zusätzlich zahlt Eon eine Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent.

Für 2027 erwartet der Markt ein Gewinnwachstum von 18 Prozent. Für 2028 stehen weitere vier Prozent im Raum. Das stützt die These, dass die Aktie trotz höherer Bewertung interessant bleibt.

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