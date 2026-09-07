EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Uneingeschränktes Testat für Jahresabschluss 2024 / Vorläufige Zahlen für 2025 und 1. Halbjahr 2026

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EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
fox e-mobility AG: Uneingeschränktes Testat für Jahresabschluss 2024 / Vorläufige Zahlen für 2025 und 1. Halbjahr 2026

07.09.2026 / 17:11 CET/CEST
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UneingeschränktesTestatfürJahresabschluss2024

Vorläufige Zahlen für 2025 und 1. Halbjahr 2026

Der Vorstand der fox e-mobility AG teilt mit:

Geschäftsjahr 2024

Nach freiwilliger Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München am 1.9.2026 einen 63-seitigen Prüfungsbericht mit einem uneingeschränkten Testat (§ 322 Abs.2 Ziﬀ.1 HGB) vorgelegt. Der Aufsichtsrat der fox e-mobility AG hat nach Prüfung den testierten Jahresabschluss und Lagebericht am 5.9.2026 gebilligt.

Der testierte Jahresabschluss weicht gegenüber dem am 1.8.2025 veröﬀentlichten untestierten Jahresabschluss ab. Die Abweichungen beruhen auf nachträglich erfolgten Buchungsanpassungen im Bereich Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Dadurch erhöht sich der hauptsächlich abschreibungsbedingte Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahrs 2024 um ca. EUR 0,125 Mio. auf EUR 68,153 Mio. wodurch ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von ca. EUR 0,258 Mio. entsteht. Die testierte Bilanzsumme hat sich um ca. EUR 0,9 Mio. auf ca. EUR 7.9 Mio. erhöht bei einem gleichbleibenden gezeichneten Kapital von EUR 73,3 Mio.

Geschäftsjahr 2025

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist aufgestellt. Durch die Kapitalherabsetzung im Verlaufe des Geschäftsjahres war das gezeichnete Kapital zunächst auf EUR 0,733 Mio. gesunken und wurde danach im Dezember 2025 durch eine Kapitalerhöhung auf EUR 1 Mio. erhöht. Der operative Jahresfehlbetrag liegt im Geschäftsjahr 2025 bei ca. EUR 0,7 Mio. jedoch wird durch Wertberichtigungen das Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2025 positiv sein. Der testierte Jahresfinanzbericht inklusive des Lageberichtes zusammen mit dem Ergebnis der freiwilligen Abschlussprüfung wird voraussichtlich im Oktober 2026 veröffentlicht.

Geschäftsjahr 2026 (1.Halbjahr)

Im 1. Halbjahr 2026 ist das Anlagevermögen durch den Erwerb der Beteiligungen an der Silesian Power SA (10,691%) sowie BP2 Invest AG (26%) und durch die Zuschreibung bei der Fox Automotive Switzerland AG aufgrund des Wegfalls der Ursachen für die außerordentliche Abschreibung im Jahr 2024 auf insgesamt EUR 29 Mio. angestiegen. Die Gesellschaft hat im 1. Halbjahr 2026 Zwangswandelschuldverschreibungen über ca. EUR 13,3 Mio. ausgegeben und die sonstigen Verbindlichkeiten auf ca. EUR 2 Mio. reduziert. Für das 1. Halbjahr 2026 wird wegen der Zuschreibung insgesamt ein positives Ergebnis erwartet. Der gesamte Halbjahresfinanzbericht inklusive Zwischenlagebericht wird am 30. September 2026 veröffentlicht.

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Sprache:Deutsch
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40215 Düsseldorf
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ISIN:DE000A40ZV71
WKN:A40ZV7
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
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