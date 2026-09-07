EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt
EQS-Ad-hoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt
07.09.2026 / 19:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt
Bornheim (Pfalz), Deutschland, 7. September 2026
Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Nettoumsatz der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) in Q2 2026/27 (1. Juni 2026 bis 31. August 2026) aufgrund robuster Kundennachfrage und eines positiven Kalendereffekts (+1,3 Verkaufstage) um 7,3% auf 1.813,7 Mio. EUR (Q2 2025/26: 1.689,9 Mio. EUR). Infolge des daraus resultierenden Rohertragswachstums erhöhte sich das bereinigte EBIT trotz anhaltenden Kostendrucks um 12,8% auf 124,6 Mio. EUR (Q2 2025/26: 110,5 Mio. EUR).
Die Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBIT im 6-Monats-Zeitraum (1. März 2026 bis 31. August 2026) liegt im Rahmen der am 19. Mai 2026 veröffentlichten Jahresprognose. Angesichts anhaltender geopolitischer Risiken, die sich u. a. auf Konsumstimmung, Einkaufspreise und Logistikkosten auswirken können, erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2026/27 weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.433,9 Mio. EUR) sowie ein bereinigtes EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (264,7 Mio. EUR).
Prognose-Nomenklatur:
* Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2% bis +2% | „Leicht“ = +/-2% bis +/-6% | „Deutlich“ = >+/-6%.
** Bereinigtes EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5% bis +5% | „Leicht“ = +/-5% bis +/-12% | „Deutlich“ = >+/-12%.
Die vorläufigen Zahlen für Q2/6M 2026/27 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
|Mio. EUR
|Q2 2026/27
|Q2 2025/26
|Veränderung
|6M 2026/27
|6M 2025/26
|Veränderung
|Nettoumsatz
|1.813,7
|1.689,9
|+7,3%
|3.816,2
|3.599,1
|+6,0%
|Bereinigtes EBIT
|124,6
|110,5
|+12,8%
|285,6
|272,2
|+4,9%
Die endgültigen Finanzergebnisse für 6M 2026/27 werden am 29. September 2026 veröffentlicht. An diesem Tag findet auch eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt.
Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/alternative-leistungskennzahlen/
Kontakt:
Antje Kelbert
Leiterin Investor Relations
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel. +49 (0) 6348 602444
antje.kelbert@hornbach.com
Ende der Insiderinformation
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|ISIN:
|DE0006083405
|WKN:
|608340
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900EGQZ79V21LBL44
|EQS News ID:
|2395212
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2395212 07.09.2026 CET/CEST