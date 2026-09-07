EQS-Adhoc: PANDION AG leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein

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EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
PANDION AG leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein

07.09.2026 / 23:08 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Köln, 07.September 2026

PANDION leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein

Der vorläufige Gläubigerausschuss der PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter der Beauftragung eines M&A-Beraters zugestimmt.

Ziel der Beauftragung ist die Prüfung strategischer Optionen für die Gesellschaften im vorläufigen Insolvenzverfahren sowie für die nicht insolventen Gesellschaften der PANDION Gruppe. Im Rahmen des M&A-Prozesses sollen potenzielle strategische Investoren und/oder Finanzinvestoren identifiziert und angesprochen sowie mögliche Transaktionsoptionen für die Gruppe als Ganzes oder in Teilen geprüft werden.

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand
Im Mediapark 8, 50670 Köln
T. +49 221 71600-221
E-Mail: ir@pandion.de
Web: www.pandion.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:PANDION AG
Im Mediapark 8
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WKN:A289YC
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
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