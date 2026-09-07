EQS-Adhoc: PANDION AG leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein

EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PANDION AG leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein



07.09.2026 / 23:08 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Köln, 07.September 2026

PANDION leitet M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen ein

Der vorläufige Gläubigerausschuss der PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter der Beauftragung eines M&A-Beraters zugestimmt.

Ziel der Beauftragung ist die Prüfung strategischer Optionen für die Gesellschaften im vorläufigen Insolvenzverfahren sowie für die nicht insolventen Gesellschaften der PANDION Gruppe. Im Rahmen des M&A-Prozesses sollen potenzielle strategische Investoren und/oder Finanzinvestoren identifiziert und angesprochen sowie mögliche Transaktionsoptionen für die Gruppe als Ganzes oder in Teilen geprüft werden.

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

T. +49 221 71600-221

E-Mail: ir@pandion.de

Web: www.pandion.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PANDION AG Im Mediapark 8 50670 Köln Deutschland ISIN: DE000A289YC5 WKN: A289YC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX LEI Code: 894500J169Z6W9BONI71 EQS News ID: 2395250

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