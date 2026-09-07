EQS-AFR: CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CAMERIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



07.09.2026 / 14:19 CET/CEST

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Hiermit gibt die CAMERIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Ort:

https://www.camerit.de/investor-relations/berichte/

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CAMERIT AG Wendenstraße 1A 20097 Hamburg Deutschland Internet: www.camerit.de LEI Code: 39120045YYSJYTZDKZ16

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