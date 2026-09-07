EQS-AFR: Gigaset AG i.L.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Gigaset AG i.L.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



07.09.2026 / 16:40 CET/CEST

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Hiermit gibt die Gigaset AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.gst-ag.de/berichte/quartalsberichte/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Frankenstr. 2 46395 Bocholt Deutschland Internet: www.gst-ag.de LEI Code: 3912007HK6DG8Q41UN59

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