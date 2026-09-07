EQS-AFR: Gigaset AG i.L.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG i.L.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.09.2026 / 16:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gigaset AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.gst-ag.de/berichte/quartalsberichte/

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gigaset AG
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Deutschland
Internet:www.gst-ag.de
LEI Code:3912007HK6DG8Q41UN59
Ende der MitteilungEQS News-Service

2395140 07.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gigaset

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero stecktheute, 13:10 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könntegestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seingestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen