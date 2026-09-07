EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 7. September 2026 – Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 wurde eine Anzahl von 484.017 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
31.08.202612.32853,2202XETA
31.08.20263.67953,1992TQEX
31.08.202617.28153,2030CEUX
31.08.20261.71253,2751AQEU
01.09.202657.99752,8688XETA
01.09.202615.52252,8330TQEX
01.09.202652.82152,8178CEUX
01.09.20268.66052,7964AQEU
02.09.202654.12353,2824XETA
02.09.202612.23653,2806TQEX
02.09.202646.57653,2841CEUX
02.09.20267.06553,2984AQEU
03.09.202619.52453,6015XETA
03.09.20267.07753,5639TQEX
03.09.202639.57053,5719CEUX
03.09.20263.82953,5755AQEU
04.09.202652.43853,2711XETA
04.09.202611.59753,1846TQEX
04.09.202652.84853,1805CEUX
04.09.20267.13453,2670AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.873.234 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
Ende der MitteilungEQS News-Service

2395044 07.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könntegestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seingestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen