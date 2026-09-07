EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 18. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

07.09.2026 / 11:09 CET/CEST
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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

18. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.

In der Zeit vom 31. August 2026 bis zum 4. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 317.916 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

DatumAggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz
31.08.202621.89979,6432XETA
31.08.20268.00379,8031TQEX
31.08.202621.25979,7137CEUX
31.08.202610.23979,8434AQEU
01.09.202628.13078,7948XETA
01.09.20266.11278,7904TQEX
01.09.202614.00178,8226CEUX
01.09.202610.27378,8471AQEU
02.09.202633.02577,0306XETA
02.09.20266.02177,0066TQEX
02.09.202618.26277,0284CEUX
02.09.20268.59277,1031AQEU
03.09.202637.81177,0932XETA
03.09.20265.55077,1264TQEX
03.09.202615.54477,0628CEUX
03.09.20266.69577,0466AQEU
04.09.202634.28276,0324XETA
04.09.20266.38075,9945TQEX
04.09.202618.15476,0274CEUX
04.09.20267.68476,0494AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworben wurden, beträgt 1.485.967 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet:www.Beiersdorf.com
LEI Code:L47NHHI0Z9X22DV46U41
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