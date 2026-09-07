EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf – Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
07.09.2026 / 16:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 wurden insgesamt Stück 1.330.684 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 24. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 25. August 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien
|Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
|31. August 2026
|408.911
|34,7153
|01. September 2026
|734.826
|34,1337
|02. September 2026
|13.769
|34,7304
|03. September 2026
|62.337
|34,9891
|04. September 2026
|110.841
|35,3971
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht:
https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-2
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.928.750 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis.
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|LEI Code:
|7LTWFZYICNSX8D621K86
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2395012 07.09.2026 CET/CEST