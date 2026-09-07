EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 15:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
7. September 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 wurden insgesamt 647.757 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
31.08.202650.87856,40582.869.814,29Xetra
31.08.202645.61756,40072.572.830,73CBOE Europe (CEUX)
31.08.20267.29356,4231411.493,67Turquoise Europe (TQEX)
31.08.20268.42156,3788474.765,87Aquis Europe (AQEU)
01.09.202669.35555,84913.873.414,33Xetra
01.09.202663.47755,84783.545.050,80CBOE Europe (CEUX)
01.09.202616.39755,9417917.276,05Turquoise Europe (TQEX)
01.09.202612.31255,8882688.095,52Aquis Europe (AQEU)
02.09.2026114.91254,83406.301.084,61Xetra
02.09.2026109.88754,86686.029.148,05CBOE Europe (CEUX)
02.09.202624.92454,85271.367.148,69Turquoise Europe (TQEX)
02.09.202625.83154,86931.417.328,89Aquis Europe (AQEU)
03.09.202638.16354,50582.080.104,85Xetra
03.09.202634.30254,54211.870.903,11CBOE Europe (CEUX)
03.09.20263.29254,5160179.466,67Turquoise Europe (TQEX)
03.09.20264.44654,4401242.040,68Aquis Europe (AQEU)
04.09.20269.03854,8283495.538,18Xetra
04.09.20266.23054,7673341.200,28CBOE Europe (CEUX)
04.09.20261.95754,8010107.245,56Turquoise Europe (TQEX)
04.09.20261.02554,691356.058,58Aquis Europe (AQEU)
Gesamt              647.75755,329435.840.017,75 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.526.128 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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2395078 07.09.2026 CET/CEST

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