EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 13:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis 4. September 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.175.030 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
31. August 202649.63339,39571.955.326,78CEUX
31. August 2026200.00039,43267.886.520,00XETR
1. September 202630.00039,41961.182.588,00CEUX
1. September 2026120.00039,43464.732.152,00XETR
2. September 202660.00039,18172.350.902,00CEUX
2. September 2026160.00039,17036.267.248,00XETR
3. September 202619.15338,7143741.494,99AQEU
3. September 202679.06838,82343.069.688,59CEUX
3. September 20269.91938,7123383.987,30TQEX
3. September 2026187.25738,91317.286.750,37XETR
4. September 202610.00038,8732388.732,00AQEU
4. September 202680.00038,90383.112.304,00CEUX
4. September 2026170.00038,89076.611.419,00XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 7.764.435 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code:549300CP8NY40UP89Q40
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2395032 07.09.2026 CET/CEST

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