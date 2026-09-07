EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche

Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkauf – 4. Zwischenbericht

Im Zeitraum vom 31.08.2026 bis einschließlich 04.09.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 171.436 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)

31.08.2026 XETRA 24.500 67,4717

01.09.2026 XETRA 30.000 66,8566

02.09.2026 XETRA 42.000 64,8752

03.09.2026 XETRA 41.936 63,9990

04.09.2026 XETRA 33.000 64,4836

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).



Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.

Düsseldorf, 07.09.2026

GEA Group Aktiengesellschaft