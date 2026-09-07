EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf

07.09.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche
 
Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
 
Aktienrückkauf – 4. Zwischenbericht
 
Im Zeitraum vom 31.08.2026 bis einschließlich 04.09.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 171.436 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.
       
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
       
Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
31.08.2026 XETRA 24.500 67,4717
01.09.2026 XETRA 30.000 66,8566
02.09.2026 XETRA 42.000 64,8752
03.09.2026 XETRA 41.936 63,9990
04.09.2026 XETRA 33.000 64,4836
       
       
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).

Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.
 
Düsseldorf, 07.09.2026
 
GEA Group Aktiengesellschaft
 
 
Der Vorstand

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394880  07.09.2026 CET/CEST

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