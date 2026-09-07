EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.09.2026 / 08:15 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 wurden insgesamt 87.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 31.08.2026 500 166,6311 83.315,55 XETR 01.09.2026 30.000 163,1415 4.894.245,00 XETR 02.09.2026 45.000 162,0174 7.290.783,00 XETR 03.09.2026 10.000 162,7250 1.627.250,00 XETR 04.09.2026 2.000 165,3007 330.601,40 XETR Gesamt 87.500 162,5851 14.226.194,95

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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