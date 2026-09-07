EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 08:15 CET/CEST
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Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 wurden insgesamt 87.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
31.08.2026500166,631183.315,55XETR
01.09.202630.000163,14154.894.245,00XETR
02.09.202645.000162,01747.290.783,00XETR
03.09.202610.000162,72501.627.250,00XETR
04.09.20262.000165,3007330.601,40XETR
Gesamt87.500162,585114.226.194,95 

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
LEI Code:LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
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2394652 07.09.2026 CET/CEST

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