EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung 1



Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 wurden insgesamt 69.501 Aktien der HUGO BOSS AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der HUGO BOSS AG erworben; Den Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 24. August 2026 hatte die HUGO BOSS AG am 21. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission bekannt gegeben.





Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 31 August 2026 12.211 38,8047 473.844,19 XETA 31 August 2026 224 38,7700 8.684,48 TQEX 31 August 2026 741 38,7989 28.749,98 CEUX 31 August 2026 197 38,7700 7.637,69 AQEU 01 September 2026 11.445 38,9902 446.242,84 XETA 01 September 2026 739 38,9869 28.811,32 TQEX 01 September 2026 2.362 38,9864 92.085,88 CEUX 01 September 2026 774 38,9929 30.180,50 AQEU 02 September 2026 12.097 39,2429 474.721,36 XETA 02 September 2026 2.356 39,2478 92.467,82 CEUX 03 September 2026 10.753 38,9186 418.491,71 XETA 03 September 2026 2.224 38,9097 86.535,17 CEUX 04 September 2026 13.378 38,7647 518.594,16 XETA

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 164.852 Aktien.



Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.



Der Erwerb der Aktien der HUGO BOSS AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der HUGO BOSS AG beauftragtes Kreditinstitut.



Metzingen, 07. September 2026



HUGO BOSS AG



Der Vorstand





