EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 17:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 30.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 143.000 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
31.08.20263.7460,00%92,6971347.243AQEU
31.08.20267.0250,01%92,6885651.137CEUX
31.08.20262.1630,00%92,6756200.457TQEX
31.08.202615.0660,01%92,67161.396.191XETA
01.09.20263.0790,00%92,9647286.238AQEU
01.09.20267.5100,01%93,1639699.661CEUX
01.09.20269690,00%93,028290.144TQEX
01.09.202616.4420,01%93,12611.531.180XETA
02.09.20262.4380,00%92,1963224.775AQEU
02.09.20267.1990,01%92,1350663.280CEUX
02.09.20261.1790,00%92,0492108.526TQEX
02.09.202617.1840,01%92,16801.583.816XETA
03.09.20262.4570,00%91,3726224.502AQEU
03.09.20267.3730,01%91,3609673.604CEUX
03.09.20261.5630,00%91,3043142.709TQEX
03.09.202618.6070,01%91,37971.700.302XETA
04.09.20262.4670,00%90,8548224.139AQEU
04.09.20267.8490,01%90,7407712.224CEUX
04.09.20262.1920,00%90,6951198.804TQEX
04.09.202616.4920,01%90,71541.496.079XETA
Gesamt143.0000,10%91,993113.155.010 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 04. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf3.799.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 07. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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