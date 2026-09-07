EQS-News: EVE Energy nutzt die Arktisroute, um den Transport von Batterien nach Europa zu beschleunigen

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EVE Energy nutzt die Arktisroute, um den Transport von Batterien nach Europa zu beschleunigen



08.09.2026 / 00:35 CET/CEST

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NINGBO, China, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Als einer der ersten chinesischen Batteriehersteller, der den Nördlichen Seeweg für den Export von Lithiumprodukten nutzt, hat EVE Energy seine Transportzeit auf dem Seeweg nach Hamburg um fast die Hälfte verkürzt und damit die Effizienz der Batterielieferungen für den europäischen Markt erheblich gesteigert.

Laut der offiziellen Mitteilung des Unternehmens verließ die Batterieladung am 15. August an Bord der MV Dubai Tower den Ningbo Zhoushan Port. Das Schiff soll in etwa 20 Tagen in Hamburg eintreffen, wodurch die Fahrzeit im Vergleich zu herkömmlichen Seeverkehrsrouten zwischen China und Europa um fast 50 % verkürzt wird.

Nach der Ankunft in Hamburg wird die Batterieladung auf die wichtigsten europäischen Märkte verteilt, darunter Deutschland und Ungarn, wo EVE Energy lokale Produktionsstätten errichtet hat. Die exportierten Batterien wurden an den Produktionsstandorten des Unternehmens in Huizhou und Jingmen, die sich im Süden bzw. in der Mitte Chinas befinden, hergestellt, bevor sie für den Seetransport zusammengefasst wurden.

Der „China-Europe Arctic Express" verkehrt nun jährlich im Linienverkehr und bedient die wichtigsten europäischen Handelshäfen.

EVE Energy hat vier wesentliche Vorteile der Arktisroute im Parallelbetrieb mit herkömmlichen Schifffahrtsrouten dargelegt:

Deutlich kürzere Transitzeit. Die arktische Seeroute verkürzt den gesamten Logistikzyklus um fast 50 %.

Erhöhte Sicherheit in der Lieferkette. Da die Route geopolitisch instabile Seegebiete umgeht, senkt sie effektiv das Risiko von Schifffahrtsbeeinträchtigungen aufgrund regionaler Spannungen sowie Konflikte und verbessert damit die Widerstandsfähigkeit der grenzüberschreitenden Lieferkette des Unternehmens erheblich.

Zuverlässige Qualitätskontrolle der Produkte. Während der sommerlichen Schifffahrtssaison herrschen auf der Arktisroute stabile Temperaturen zwischen -3 °C und 10 °C. Das kühle und konstante maritime Umfeld verhindert eine hitzebedingte Qualitätsminderung hochwertiger, temperaturempfindlicher Lithium-Batterien während des Langstreckentransports auf dem Seeweg.

Geringere CO₂-Emissionen. Durch die verkürzte Fahrtdauer sinken die CO₂-Emissionen pro Sendung um rund 50 %.

Mit dieser strategischen Modernisierung wird ein ausgereiftes duales Seelogistiksystem geschaffen, das traditionelle Routen und den arktischen Korridor miteinander verbindet. Angesichts der boomenden Nachfrage nach Lithium-Batterien in Europa sowie der steigenden Erwartungen der Kunden hinsichtlich schnellerer Lieferungen und einer stabileren Versorgung trägt dieses zweigleisige Modell maßgeblich zum stetigen Ausbau des Auslandsgeschäfts von EVE Energy bei.

Dank verbesserter grenzüberschreitender Lieferkapazitäten ist der Batteriehersteller bestens aufgestellt, um seine globale Präsenz weiter auszubauen, die lokale Produktion sowie die Zusammenarbeit in Europa zu intensivieren und den laufenden Ausbau neuer Energien sowie die Fortschritte bei der Energiewende in der Region besser zu unterstützen.

Cision

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