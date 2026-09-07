EQS-News: Hoymiles bringt 22-kW-V2X-Gleichstromladegerät auf den Markt und vervollständigt damit sein integriertes Energie-Ökosystem für Privathaushalte

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Hoymiles bringt 22-kW-V2X-Gleichstromladegerät auf den Markt und vervollständigt damit sein integriertes Energie-Ökosystem für Privathaushalte



08.09.2026 / 00:00 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- HHoymiles hat das V2X-Gleichstromladegerät auf den Markt gebracht, das nahtlos mit dem HiOne All-in-One-BESSzusammenarbeitet und sein Energie-Ökosystem für Privathaushalte auf den Bereich der Elektromobilität ausweitet. Dadurch können Solarenergie, Batteriespeicher, Elektrofahrzeuge und das Stromnetz als ein integriertes Energiesystem zusammenwirken, was Hausbesitzern mehr Kontrolle darüber gibt, wie sie Energie erzeugen, speichern und nutzen.

Hoymiles V2X DC charger

Elektrofahrzeuge als flexible Energiequellen

Das V2X-Gleichstromladegerät ist mit bidirektionalen Ladefunktionen ausgestattet, wodurch ein Elektrofahrzeug zu einer aktiven zusätzlichen Energiequelle für den Haushalt wird. Es kann über Vehicle-to-Home (V2H) Notstrom bereitstellen, wenn das Stromnetz ausfällt, und ermöglicht Haushalten gleichzeitig die Teilnahme an Lastglättung und dem Einsatz in virtuellen Kraftwerken (VPP) über Vehicle-to-Grid (V2G).

Darüber hinaus verfügt es über einen integrierten, EU-MID-zertifizierten Zähler, der eine genaue Energiemessung für eine zuverlässige Überwachung und ein zuverlässiges Energiemanagement gewährleistet.

Effizientes Laden garantiert

Im Gegensatz zu einem wechselstromgekoppelten Ladegerät, das den Bordlader (OBC) des Fahrzeugs für die Gleichstrom-Wechselstrom-Umwandlung benötigt, ermöglicht das V2X-Ladegerät von Hoymiles das direkte Gleichstromladen des Elektrofahrzeugs aus der Photovoltaikanlage und dem Batteriespeicher. Dadurch wird die Bordladestation (OBC) umgangen und eine unnötige AC/DC-Umwandlung vermieden, was Energieverluste während des Ladevorgangs reduziert.

Mit einer Gleichstrom-Ladeleistung von bis zu 22 kW verkürzt das V2X-Gleichstrom-Ladegerät die Ladezeit im Vergleich zum herkömmlichen Wechselstromladen erheblich. In einer Stunde kann ein herkömmliches Wechselstrom-Ladegerät etwa 35 km Reichweite bereitstellen, während das V2X von Hoymiles etwa 110 km liefert.

Das Hoymiles V2X ist auf breite Kompatibilität ausgelegt, da es 95 % der gängigen Elektrofahrzeuge unterstützt.

Flexible Installation, für den täglichen Gebrauch konzipiert

Als eigenständiges Ladegerät konzipiert, lässt sich das V2X flexibel installieren, beispielsweise neben dem Parkplatz, was Hausbesitzern mehr Freiheit bei der Platzierung des HiOne All-in-One-BESS gibt, sodass dieses optimal in ihre häusliche Energieversorgung integriert werden kann.

Das Ladegerät verfügt über die Schutzart IP65 und die Stoßfestigkeit IK10, was Langlebigkeit im Außenbereich und Schutz vor versehentlichen Stößen gewährleistet.

Eine App für das gesamte Energie-Ökosystem

Das V2X wird über dasselbe App-basierte Ökosystem wie die Hausenergielösungen von Hoymiles verwaltet, wodurch Nutzer eine einheitliche Übersicht und Kontrolle über ihr Energiesystem erhalten. Nutzer können je nach Situation zwischen dem Ökostrom-Modus und dem Schnelllademodus wählen. helfen, Energie intelligenter zu erzeugen, zu speichern, zu nutzen und zu teilen.

Mit dem V2X-Gleichstromladegerät baut Hoymiles sein integriertes Hausenergie-Ökosystem weiter aus – es verbindet Solarstromerzeugung, Energiespeicherung, Energiemanagement und Elektromobilität, um Haushalten zu helfen, Energie intelligenter zu erzeugen, zu speichern, zu nutzen und zu teilen.

https://www.hoymiles.com/hione.html

Hoymiles Power Electronics Inc.

Cision

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