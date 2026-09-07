EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Hauptversammlung
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung

07.09.2026 / 13:00 GMT/BST
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Die Direktoren von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "ICAV") geben bekannt, dass am 1. Oktober 2026 um 14:00 Uhr (irischer Zeit) in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eine außerordentliche Hauptversammlung der ICAV stattfinden wird. .

Es wird vorgeschlagen, das Anlageziel, die Anlagepolitik und den Anlageansatz des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF zu ändern.

ISINName der Anteilsklasse
IE00BDFC6G93JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
IE00BJLTWS02JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
IE00BJ06C937JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (acc)

Sofern die vorgeschlagenen Änderungen von den Anteilseignern genehmigt werden, wird die Strategie des Teilfonds von der Indexnachbildung auf eine aktiv verwaltete Strategie mit erweitertem Anlageuniversum und zusätzlicher Anlageflexibilität umgestellt. Bitte beachten Sie, dass das übergeordnete Anlagenengagement des Teilfonds, überwiegend in auf USD lautende Schuldtitel zu investieren, die von Regierungen aus Schwellenländern emittiert oder garantiert werden, unverändert bleiben soll.

Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen, einzusehen, kopieren Sie bitte die nachstehende URL in die Adresszeile Ihres Browsers.

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm58291-etf-egm-en.pdf

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:


JPMorgan

Christopher Moore

+44 207 742 0044

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon:+353 1 612 3000
Internet:www.jpmorganchase.com
ISIN:IE00BDFC6G93, IE00BJLTWS02, IE00BJ06C937,
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:549300UW7NYQH5503229
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