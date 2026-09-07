EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 79.400 Orders im August

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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 79.400 Orders im August

07.09.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 7. September 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat August 79.400 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 22,37 % gegenüber dem Vormonat (-19,84 % ggü. August 2025).

 August 2026Juli 2026August 2025
Orders gesamt79.400102.27699.058
Wertpapier–Orders78.507101.09696.705
Future–Kontrakte4.4104.9815.106

Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 176,05 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 14,96 % gegenüber dem Vormonat (+12,26 % ggü. August 2025). Per 31.08.2026 wurden bei der sino AG 310 Depots betreut (+0,32% ggü. Vormonat).

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:5299008GFCQY16M45R85
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