EQS-News: ToolDance stellt auf der IFA 2026 X1 Smart Desktop CNC Mill vor

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ToolDance stellt auf der IFA 2026 X1 Smart Desktop CNC Mill vor



07.09.2026 / 20:45 CET/CEST

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BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- ToolDance, ein Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Desktop-CNC-Lösungen spezialisiert hat, stellte auf der IFA 2026 in Berlin, Deutschland, sein Flaggschiffprodukt ToolDance X1 Smart Desktop CNC Mill vor.

Am Eröffnungstag zogen Live-Vorführungen des gesamten Arbeitsablaufs der X1 – von der Einrichtung der Bearbeitung bis zum fertigen Werkstück – Bastler, Ingenieure, Fachleute aus der Fertigungsbranche und andere Besucher aus der Industrie an. Weitere Informationen zur X1 Smart Desktop CNC Mill.

„Besonders ermutigend war es auf der IFA zu sehen, wie die Besucher beobachteten, wie die X1 Rohmaterial in ein fertiges Bauteil verwandelte, und sofort darüber nachdachten, wie sie die X1 in ihrer eigenen Arbeit nutzen könnten", sagte Will Wang, Gründer und Geschäftsführer von ToolDance. „Unser Ziel ist es, Bastlern, Ingenieuren und kleinen Unternehmen professionelle CNC-Fähigkeiten in einem leichter zugänglichen Desktop-Format zur Verfügung zu stellen und dabei die für echte Fertigungsaufgaben erforderliche Leistung zu gewährleisten."

The ToolDance X1 Smart Desktop CNC Mill on display at IFA 2026 in Berlin, Germany.

Die X1 wurde entwickelt, um die Bearbeitung auf industriellem Niveau in den eigenen Arbeitsbereich zu bringen, und verfügt über eine 1500-W-PMSM-Spindel mit Drehzahlen von bis zu 24 000 U/min für präzise Endbearbeitung. Sie bietet eine Positionierwiederholgenauigkeit von ±0,01 mm. Ihr dreiachsiger Arbeitsbereich mit den Abmessungen 400 × 265 × 180 mm bietet Platz für Funktionsteile wie Vorrichtungen, Formen, Maschinenplatten und Gehäuse.

Die X1 unterstützt die Trockenbearbeitung sowie die Bearbeitung mit Flutkühlung von verschiedenen Metallen, Holz und technischen Kunststoffen. Ihr starrer Rahmen aus gegossener Aluminiumlegierung trägt zur Verringerung von Schwingungen bei und sorgt so für eine stabile Bearbeitung sowie saubere, gleichmäßige Oberflächen.

ToolDance Studio wurde entwickelt, um den CNC-Arbeitsablauf vom Modell bis zum fertigen Bauteil zu vereinfachen. Es umfasst eine DFM-Analyse, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Werkstückspannung sowie eine Bild-zu-Modell-Funktion, die aus Fotos oder Referenzbildern bearbeitbare Geometrie generiert. Ein automatischer Werkzeugwechsler mit neun Werkzeugplätzen automatisiert den Werkzeugwechsel bei mehrstufigen Bearbeitungsvorgängen, während ein optionales Modul für die simultane vier- oder fünfachsige Bearbeitung die Möglichkeiten der X1 bei komplexen Werkstücken und gekrümmten Oberflächen erweitert.

Die ToolDance X1 wird vom 4. bis 8. September 2026 in Halle 17, Stand H17-205, auf der Messe Berlin weiterhin zu sehen sein, wo während der gesamten Veranstaltung Live-Bearbeitungsvorführungen stattfinden werden. Das Produkt soll im Oktober 2026 auf Kickstarter vorgestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tooldance.aioder lesen Sie die Original-Pressemitteilung.

Informationen zu ToolDance

ToolDance ist ein Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Desktop-CNC-Lösungen spezialisiert hat. Unter dem Leitbild „Your Personal Factory" („Ihre persönliche Fabrik") vereint ToolDance Hardware, Software und Automatisierung, um Fertigungsmöglichkeiten auf industriellem Niveau zugänglicher zu machen und so Bastler, Ingenieure, Fachleute und kleine Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ideen effizienter in physische Produkte umzusetzen.

Medienkontakt: info@tooldance.ai

Cision

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