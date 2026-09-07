EQS-News: Über 400 Medienfachleute suchen nach neuen Wachstumstreibern für den asiatisch-pazifischen Raum

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EQS-News: South / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Über 400 Medienfachleute suchen nach neuen Wachstumstreibern für den asiatisch-pazifischen Raum

07.09.2026 / 16:30 CET/CEST
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GUANGZHOU, China, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenartikel von South:

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua wird das Asien-Pazifik-Medienforum am 5. September in Shenzhen beginnen.

Über 400 Medienfachleute aus dem In- und Ausland werden sich in Shenzhen versammeln, um Chinas Chancen zu erkunden und in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area neue Wachstumstreiber für den asiatisch-pazifischen Raum zu identifizieren.

Cision
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