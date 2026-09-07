EQS-News: South / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Über 400 Medienfachleute suchen nach neuen Wachstumstreibern für den asiatisch-pazifischen Raum



07.09.2026 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GUANGZHOU, China, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenartikel von South:

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua wird das Asien-Pazifik-Medienforum am 5. September in Shenzhen beginnen.

Über 400 Medienfachleute aus dem In- und Ausland werden sich in Shenzhen versammeln, um Chinas Chancen zu erkunden und in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area neue Wachstumstreiber für den asiatisch-pazifischen Raum zu identifizieren.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/uber-400-medienfachleute-suchen-nach-neuen-wachstumstreibern-fur-den-asiatisch-pazifischen-raum-302871425.html

07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2395142 07.09.2026 CET/CEST