EQS-News: Vom Leben inspiriert, von KI angetrieben: TCL definiert auf der IFA 2026 den Alltag neu

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Vom Leben inspiriert, von KI angetrieben: TCL definiert auf der IFA 2026 den Alltag neu



07.09.2026 / 06:45 CET/CEST

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BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini LED- und ultragroße¹ Fernseher, hat heute auf der IFA 2026 mit dem TCL Inspiration Habitat seine Vision für ein von KI inspiriertes Leben vorgestellt.

Inspired by Life, Powered by AI: TCL Redefines Everyday Experiences at IFA 2026

Aufbauend auf seiner technologischen Führungsrolle bei Displays aller Größen, Haushaltsgeräten und intelligenten Wohnlösungen zeigt TCL, wie KI vollständig integrierte Erlebnisse in verschiedenen Bereichen des Alltags ermöglichen kann, anstatt auf einzelne Produkte beschränkt zu bleiben. Von kinoreifen Displays bis hin zu Handheld-Bildschirmen, von Klimaanlagen und Waschgeräten bis hin zu Hauszugangssystemen und familiärer Gesellschaft – die „Inspiration Habitat" vereint diese Technologien zu Erlebnissen, die natürlicher auf Menschen, ihre Bedürfnisse und die sie umgebenden Räume reagieren.

Lassen Sie sich inspirieren: Erweitern Sie die Art und Weise, wie wir die Welt erleben

Als primärer Zugangspunkt zur KI ist der Bildschirm der Ort, an dem TCLs Vision eines von KI inspirierten Lebens beginnt. Auf der IFA 2026 präsentiert TCL sein erweitertes Portfolio an Display-Technologien, das von großen Heimkino-Fernsehern bis hin zu Smartphones, Tablets und Wearables reicht und gemeinsam einen größeren Teil der Art und Weise abdeckt, wie Menschen fernsehen, arbeiten und miteinander in Verbindung stehen.

Im Mittelpunkt steht der TCL X11L SQD-Mini LED-Fernseher. Als Spitzenmodell der Mini LED-Displaytechnologie von TCL, die von QD-Mini LED über RGB-Mini LED und SQD-Mini LED, verfügt der X11L über eine Super Mini LED Backlight, eine Super QLED-Schicht und das WHVA 2.0 Ultra Panel. Damit bietet er bis zu 20.736 präzise Dimmzonen, eine HDR-Helligkeit von 10.000 Nits sowie eine Farbraumabdeckung von bis zu 100 % BT.2020 bietet. Zusammen mit dem Audio-System von Bang & Olufsen setzt der TCL X11L neue Maßstäbe für Mini LED-Bild und -Ton im Heimbereich.

Die Display-Kompetenz von TCL kommt auch bei den Modellen TCL X3A OLED+ sowie dem Gaming-Monitor voll zur Geltung, die beim Gaming hohen Kontrast und extrem hohe Bildwiederholraten im Dual-Mode-Betrieb bieten. Der TCL Digital Signage TMN Series bringt die Display-Fähigkeiten von TCL in professionelle Umgebungen. Für einen ebenso beeindruckenden Klang sorgt die TCL Q95K Flaggschiff-Soundbar, die dank einer 11.1.4-Kanal-Akustikarchitektur und einer gemeinsam mit Bang & Olufsen entwickelten Klangoptimierung ein noch intensiveres Heimkinoerlebnis schafft. Neben bedeutenden Hardware-Innovationen hat TCL kürzlich auch „Gemini für Google TV™" in weiteren Ländern und Sprachen eingeführt, darunter europäische Märkte wie Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Gemini revolutioniert die Entdeckung von Inhalten auf dem Großbildschirm durch ein intelligenteres KI-Begleiter-Erlebnis und gestaltet sie dialogorientiert und mühelos.

Für kleinere und persönlichere Bildschirme entwickelt TCL, eine weltweit anerkannte Smartphone-Marke, weiterhin verschiedene Display-Technologien, die auf unterschiedliche Betrachtungsweisen zugeschnitten sind. Das Smartphone der Serie TCL P80 wurde erstmals auf der IFA 2026 vorgestellt. Die Serie wird angeführt vom Modell TCL P80 Ultra, das eine in seiner Klasse führende 50-MP-Periskop-Telekamera mit 3-fach-Zoom, ein helles 1,5K-Display mit einer Helligkeit von bis zu 3.200 Nits sowie ein schlankes, leichtes Design für den täglichen Gebrauch vereint. Das P80 Ultra und das P80 Pro verfügen zudem über die nächste Generation der exklusiven NXTPAPER-Technologie von TCL. Diese trägt zu einem angenehmeren Seherlebnis bei – sei es beim Lesen, beim Betrachten von Inhalten im Freien oder bei schlechten Lichtverhältnissen sowie bei längerer Nutzung des Geräts. Für Tablet-Nutzer bietet das TCL TAB A1 Plus NXTPAPER dieses papierähnliche Seherlebnis auf einem 12,2-Zoll-Display, während am anderen Ende des Spektrums der tragbaren Displays die RayNeo GT Max AR-Brille und die RayNeo iO Smart-Brille neue Formen des tragbaren Seherlebnisses und der alltäglichen KI-Interaktion erkunden, und der TCL Tbot erweitert die Funktionen von Kinder-Smartwatches von Sicherheitsbegleitern im Freien zu interaktiven Begleitern am Schreibtisch.

Über die Produktvorführungen hinaus hat TCL zudem eine Reihe von Branchen- und Fachexperten zusammengebracht, um die Zukunft der Großbild-Unterhaltung zu Hause zu erörtern. Mit Beiträgen der Hollywood-Farbkorrektorin Natasha Leonnet, des Product Lead von Google TV, Fahad Durrani, und des Tech-Entwicklers Adam Butcher befassen sich die Diskussionen damit, wie sich Schwächen in der Bildqualität durch den Trend zu größeren TV-Bildschirmen zu Hause immer schwerer verbergen lassen und wie KI den Fernseher von einem passiven Bildschirm in eine hochgradig personalisierte Unterhaltungszentrale verwandelt, wobei das nächste Level an Immersion davon abhängt, wie gut Display-Technologie, kreative Intentionen und intelligente Interaktion zusammenwirken.

Inspiration für Ihren Komfort: Intelligenz im Alltag – ganz mühelos

Zu Hause gehören zu den nützlichsten Anwendungen der KI gerade jene, die im Hintergrund arbeiten. Bei der Klimaanlage TCL FreshIN 3.0 Ultra wird die Frischlufttechnologie mit einem verbesserten T-AI-Big-Data-Modell kombiniert, das die Frequenz des Kompressors für eine höhere Effizienz anpasst und so zusätzlich zur Inverter-Leistung weitere Energieeinsparungen von bis zu 37 % ermöglicht. Die intelligente Sprachsteuerung ermöglicht zudem eine schnelle, freihändige Bedienung ohne Internetverbindung, während die Echtzeit-Überwachung der Luftqualität den Nutzern einen besseren Überblick über die Raumbedingungen verschafft.

Bei der Wäsche erkennt der TCL AI SuperDrum Waschturm P9 Ultra mithilfe von „Generative AI Wash" die Beladungsmenge, die Stoffart und den Verschmutzungsgrad, bevor er Wasser, Temperatur, Waschmitteldosierung und Programmdauer automatisch anpasst, um das optimale Waschergebnis zu erzielen. Nach Abschluss des Waschgangs sorgt die Dreifach-Inverter-Wärmepumpe des Turms für eine effiziente Trocknung bei niedrigen Temperaturen und damit für einen umweltfreundlicheren Waschvorgang. Der freistehende Einbaukühlschrank von TCL verfolgt einen neuen Ansatz in Sachen Komfort und verbindet flexible Lebensmittellagerung sowie Feuchtigkeitsregulierung mit einem bündig eingebauten Design, das speziell für moderne Küchen entwickelt wurde.

Über Haushaltsgeräte hinaus nutzt TCL künstliche Intelligenz auch, um Hausbesitzern dabei zu helfen, ihr Zuhause besser zu verwalten und zu sichern. Das TCL K11D Pro Dual-Screen AI Smart Lock bietet KI-gestützte Interaktion und Besucherüberwachung, sodass Hausbesitzer ihre Tür sicher aus der Ferne entriegeln können, und das D2 Pro Matter Palm Vein Smart Lock ermöglicht berührungslosen Zugang für höchsten Komfort, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Inspirieren Sie Ihr Leben: Ein Zuhause, das sich Ihnen anpasst

Inspiration für Ihr Leben: Ein Zuhause, das sich an Sie anpasst

Da Wohnräume immer stärker vernetzt sind, wird der nächste Schritt im smarten Wohnen nicht darin bestehen, einfach nur weitere smarte Geräte hinzuzufügen, sondern diese Technologien intuitiver zusammenarbeiten zu lassen und sie nahtlos in die Wohnumgebung zu integrieren.

Das verbesserte TCL NXTHOME™ vereint Smart Displays, Haushaltsgeräte und intelligentes Design zu einer ganzheitlichen Wohnumgebung. Inspiriert vom Rhythmus der Jahreszeiten verbindet dieses Erlebnis TCL-Technologie mit Perspektiven von Bang & Olufsen, Roche Bobois, Castelli Milano 1938, Chris Lefteri Design und WGSN und untersucht, wie zukünftige Wohnräume reaktionsfähiger werden können, ohne dass man sich von der Technologie dominiert fühlt.

Der AiMe Family Companion Robot von TCL bringt unterdessen natürliche multimodale Interaktion, lebensechte Bewegungen und sich weiterentwickelnde Inhalte in den Familienalltag ein. Er fördert die Neugier, den Selbstausdruck und positive Gewohnheiten bei Kindern und unterstützt gleichzeitig Eltern bei ihren alltäglichen Aufgaben. Im Bereich der Smart-Home-Energie vereint das SunPower Origin Back Contact Solarmodul die Technologien „Back Contact" und „Shingled Cell" in einem Modul, um den Wirkungsgrad und die langfristige Leistung für den privaten Gebrauch zu verbessern.

Lassen Sie Ihre Leidenschaft aufleben: Technologie für die Momente, die wir gemeinsam erleben

Neben dem umfangreichen Angebot an Produkten und Technologien zeigt TCL auch, wie Technologie die Kraft hat, zu inspirieren, indem sie Menschen mit den Dingen verbindet, die ihnen am meisten am Herzen liegen. Anlässlich des 2026 FIBA Women's Basketball World Cup, der während der IFA in Berlin stattfindet, nutzt TCL seine Rolle als FIBAGlobal Partner, um die Energie und die Begeisterung des Turniers durch eine Reihe von Basketball-Erlebnissen und Fan-Interaktionen in die „Inspiration Habitat" zu bringen. Durch seine Partnerschaft mit der FIBA und anderen Sportorganisationen weltweit bringt TCL das „AI Inspired Life" über die eigenen vier Wände hinaus in die gemeinsamen Momente der Menschen.

Entdecken Sie auf der diesjährigen IFA die Vision von TCL für ein „AI Inspired Life" in der Inspiration Habitat, wo Intelligenz über bloß vernetzte Produkte hinausgeht und echtes smartes Leben als natürlichen Bestandteil der Lebensfreude der Menschen zu Hause und darüber hinaus umfasst.

TCL auf der IFA 2026

TCL-Stand auf der IFA 2026

Datum: 4. bis 8. September 2026

Ort: Halle 21A, Messe Berlin, Deutschland

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und ein weltweit führendes Unternehmen in der Fernsehbranche. TCL ist in über 160 Märkten weltweit tätig und hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, darunter Fernseher, Audiosysteme, Haushaltsgeräte, mobile Geräte, Smart-Brillen, kommerzielle Displays und vieles mehr.

¹ Als „ultra-groß" gelten Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 85 Zoll und mehr.

Google TV und Gemini sind Marken von Google LLC. Gemini für Google TV ist für die Nutzung auf großen Bildschirmen optimiert. Die Ergebnisse können variieren. Überprüfen Sie die Antworten auf ihre Richtigkeit. Verfügbar in ausgewählten Ländern, Sprachen und für Nutzer ab 18 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter g.co/tv/gemini.

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