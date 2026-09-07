EU investiert 200 Millionen Euro in Grönland - Signal an US-Ansprüche

Nuuk, 07. Sep (Reuters) - ⁠EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Montag Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro in Grönland angekündigt und damit ein Zeichen gegen die US-Ansprüche auf das arktische Territorium gesetzt. Bei ihrem zweitägigen Besuch, der am Sonntag begann, sicherte sie den Regierungen Grönlands und Dänemarks Unterstützung gegen die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump zu, die größte ‌Insel der Welt zu erwerben. "Die EU steht solidarisch an der Seite des Königreichs Dänemark und der Bevölkerung Grönlands", sagte von der Leyen auf einer Pressekonferenz. "Wir werden dies auch weiterhin tun." Die EU-Mittel sollen ⁠vor allem in ⁠die Satellitenkommunikation, erneuerbare Energien sowie in kritische Rohstoffe fließen.

Der Besuch verdeutlicht die wachsende geopolitische Bedeutung der Arktis für Großmächte wie die USA, Russland, China und die EU. Durch das schmelzende Eis werden neue Schifffahrtswege passierbar und der Zugang zu Bodenschätzen erleichtert. "Die Arktis ist zu einem der Orte geworden, an denen die tektonischen Platten der Geopolitik aufeinanderprallen. Wir haben ein direktes Interesse daran, was hier geschieht", erklärte von der Leyen. Sie ‌kündigte zudem eine neue Arktis-Strategie der EU-Kommission für die kommenden Monate ‌an. Sie hatte nach einer Bootsfahrt in einem grönländischen Fjord auf der Plattform X geschrieben, die Landschaft sei atemberaubend, zeige jedoch sichtbare Narben des Klimawandels: "Wenn das Eis schmilzt, entsteht eine neue Realität."

HILFE SOLL VERDOPPELT WERDEN

Trump hatte in diesem ⁠Jahr mit seiner Forderung nach einer US-Kontrolle über Grönland eine diplomatische Krise und Unruhe innerhalb der Nato ausgelöst. ‌Er argumentierte, das Nato-Mitglied Dänemark könne die Insel nicht verteidigen. ⁠Europäische Vertreter betonten dagegen, Grönland gehöre zum Nato-Gebiet und falle unter den Beistandspakt. Zudem hätten die USA durch bestehende Verträge das Recht, ihre Militärpräsenz vor Ort auszubauen. Nach einem Treffen von Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Januar in Davos vereinbarten die USA, Dänemark und Grönland Gespräche ‌zur Beilegung des Streits um das Territorium. Diese trilateralen ⁠Verhandlungen führten jedoch bislang zu keiner Einigung. Beim ⁠Nato-Gipfel in der Türkei im Juli bekräftigte Trump seine Forderung. Von der Leyen unterstrich nun, die Zukunft Grönlands liege allein in den Händen der Menschen in Grönland und Dänemark.

Grönland ist ein teilautonomes Gebiet des dänischen Königreichs. Obwohl die Insel die EU 1985 verließ, sind die Einwohner als dänische Staatsbürger auch EU-Bürger. Die EU unterstützt Grönland seit Langem finanziell, hauptsächlich für Fischereirechte und zur Förderung des Bildungswesens. Das neue Paket über 200 Millionen Euro bedeutet EU-Vertretern zufolge nicht nur eine deutliche Aufstockung der Mittel, sondern auch eine Ausweitung auf neue Wirtschaftszweige. Für den Zeitraum von 2028 bis 2034 hat die Kommission vorgeschlagen, ⁠die Grönland-Hilfen von derzeit 225 Millionen Euro auf 530 Millionen Euro anzuheben und damit mehr als zu verdoppeln.

(Bericht von Andrew Gray; Mitarbeit Philip BlenkinsopBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)