Eurozone: Wirtschaft wächst im Frühjahr stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in der Eurozone ist im Frühjahr stärker als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im zweiten Quartal um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag laut einer dritten Schätzung mitteilte. In einer zweiten Schätzung war noch ein Anstieg von 0,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Zweitschätzung erwartet. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP in den Monaten April bis Juni um 1,2 Prozent. Hier war zuvor noch ein Anstieg von 1,0 Prozent ermittelt worden.

Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien im Quartalsvergleich das stärkste Wachstum mit 0,7 Prozent. In Deutschland lag das Wachstum bei 0,3 Prozent und in Italien bei 0,2 Prozent. In Frankreich stagnierte die Wirtschaft./jsl/jha/

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