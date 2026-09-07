Falke erzielt weltweiten Rekordpreis von 2,1 Mio. AED (571.000 USD) bei Falkenauktion in Abu Dhabi

Ein ultrareinweißer Gerfalke (Gyr Pure Ultra White) erzielte bei der letzten Falkenauktion auf der Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) 2026 einen Rekordpreis von 2,1 Mio. AED (571.000 USD), den höchsten Wert, für den ein Falke jemals versteigert wurde.

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The Gyr Pure Ultra White falcon sold for AED 2.1 million (USD 571,000) at the final falcon auction of ADIHEX 2026 in Abu Dhabi. (Photo: AETOSWire)

Die unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Vertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Falknervereins der Emirate, stattfindende ADIHEX 2026 wird von der ADNEC Group in strategischer Partnerschaft mit dem Falknerverein der Emirate veranstaltet.

Der aus den USA stammende ultrareinweiße Gerfalke erregte großes Interesse bei den Versteigerungsteilnehmern, und das höchste Gebot war der Rekordpreis, den ein Falke jemals bei einer Versteigerung erzielt hat.

Der ultrareinweiße Gerfalke wird aufgrund seines äußerst seltenen weißen Gefieders, seiner reinen Abstammung und auffallenden Erscheinung geschätzt und war damit der begehrteste Falke in den Falkenauktionen der diesjährigen ADIHEX.

Die Falkenauktionen der ADIHEX gehörten zu den mit größter Spannung erwarteten Veranstaltungen der Messe und veranschaulichten das Prestige der Falknertradition in den Emiraten und die starke internationale Nachfrage nach außergewöhnlichen Greifvögeln.

Über ihre dedizierten Programme, Wettbewerbe und Ausstellungen stellt die Messe weiterhin die kulturelle Bedeutung der Falknerei in den Blickpunkt und unterstützt deren Erhaltung für künftige Generationen.

Die ADIHEX dient seit langer Zeit als Treffpunkt für Falkner, Züchter, Sammler und Liebhaber, die hier die uralte Tradition der Falknerei als Eckstein des Kulturerbes der Emirate und Golfregion feiern und bewahren.

Quelle:AETOSWire

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Salam Shehady

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