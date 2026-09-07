Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AEROPORTO GUG.MARCO.D.BO.Bericht 2. Quartal 2026
Ashmore GroupBericht Geschäftsjahr 2026
BurkhalterBericht 2. Quartal 2026
Churchill ChinaBericht 2. Quartal 2026
Concurrent TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
DYNAGAS LNG PARTNERSBericht 2. Quartal 2026
Gamma CommunicationsBericht 2. Quartal 2026
IQE PLCBericht 2. Quartal 2026
LAM SOON H.K. LTDBericht Geschäftsjahr 2026
SigmaRocBericht 2. Quartal 2026
STANDARD LIFEBericht 2. Quartal 2026
SUN INTL RC-,08Bericht 2. Quartal 2026
Team InternetBericht 2. Quartal 2026
Theon InternationalBericht 2. Quartal 2026
ValsoiaBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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STANDARD LIFE
Ashmore Group
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Gamma Communications
SigmaRoc
Concurrent Technologies
Team Internet
SUN INTL RC-,08
LAM SOON H.K. LTD
Valsoia
AEROPORTO GUG.MARCO.D.BO.
Churchill China

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