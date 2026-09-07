Frankreich und Polen zum AfD-Wahlsieg: "Beunruhigendes Signal"

Paris/Warschau, 07. ⁠Sep (Reuters) - Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt hat in Deutschlands Nachbarländern Frankreich und Polen große Besorgnis ausgelöst. Der französische Finanzminister Roland Lescure sprach am Montag von einem "sehr, sehr besorgniserregenden Signal". Dies zeige, dass man vor ‌einer großen Herausforderung angesichts einer populistischen Welle stehe, die sich heute weltweit ausbreite und der man widerstehen müsse, sagte Lescure dem ⁠Radiosender RTL. ⁠Auch der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski nannte das Ergebnis ein "beunruhigendes Signal". Dass der AfD nur wenige Stimmen zur absoluten Mehrheit fehlten, sei in der Tat ein sehr besorgniserregendes Zeichen, sagte er dem Radiosender Vox FM.

Der polnische Regierungschef Donald Tusk hatte sich bereits am Sonntagabend ‌auf der Online-Plattform X geäußert. "In Polen können ‌sich nur Idioten oder Verräter über den Triumph der AfD in Deutschland freuen", schrieb der Ministerpräsident und fügte mit Blick auf die rechtsgerichtete Opposition ⁠im eigenen Land hinzu: "Eine ganze Reihe von ihnen hat sich bei der ‌Konfederacja und der PiS versammelt."

Am ⁠Sonntagabend hatte sich auch schon der französische Europaminister Benjamin Haddad zu Wort gemeldet. "Dass die extreme Rechte bei der deutschen Regionalwahl die Oberhand gewinnt, ist ein sehr ernster Moment für Europa", ‌schrieb er auf X. Man müsse ⁠mit Demut auf die Wut, ⁠die Ängste und die Sorgen hören und angemessen auf diese Bedenken reagieren. "Aber Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit werden niemals die Antwort sein", fügte Haddad hinzu.

Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund ist aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als die mit Abstand stärkste Partei hervorgegangen. Damit könnte zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei in einem Bundesland den Ministerpräsidenten ⁠stellen.

(Bericht von Inti Landauro, Pawel Florkiewicz, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)