07. Sep (Reuters) - Zum ⁠wiederholten Mal haben KI-Modelle IT-Systeme ungewollt angegriffen. Die hochmodernen Versionen dieser Programme zeichnen sich durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren und Ausnutzen von Sicherheitslücken aus. Sie können zudem rasend schnell auf Abwehrversuche reagieren. Dabei handeln sie als sogenannte KI-Agenten weitgehend autonom. Menschen geben ein Ziel vor, und die Software entscheidet selbstständig, wie sie es erreicht.

Das ‌bedeute nicht, dass eine KI böswillig sei, betont Tim Hudson, der Chef des Cybersicherheitsspezialisten OpenSSL. "Ein System braucht keine Absicht, um Schaden anzurichten. Es benötigt lediglich ein unzureichend definiertes Ziel, eine anfällige Schnittstelle ⁠und die Berechtigung ⁠zum Handeln."

Es folgt eine Übersicht über die bisherigen Cyberangriffe durch autonom agierende Künstliche Intelligenzen (KI):

OPENAI

Im Juli 2026 testet OpenAI seine neuesten KI-Modelle in einer abgeschotteten Umgebung. Die Software überwindet die Sicherheitsvorkehrungen und gelangt ins Internet. Dort greift sie drei Tage lang die Systeme der Online-Plattform Hugging Face an. Den Entwicklern bei OpenAI bleibt dies zunächst verborgen.

Insidern zufolge ergeben interne Ermittlungen bei OpenAI, dass auch andere KI-Agenten aus ihren Testumgebungen ‌ausgebrochen sind. Diese hätten die Netzwerke von OpenAI jedoch nicht ‌verlassen. Das Start-up teilt darüber hinaus mit, bei einer anderen Erprobung durch einen externen Dienstleister habe die KI durch eine Fehlkonfiguration unerlaubt Zugriff auf das Internet erhalten.

Die KI-Agenten von OpenAI nehmen auch eine deutsche Webseite ins Visier. Sie ⁠kapern im Mai 2026 eine Plattform für Software-Entwickler und funktionieren sie zu einem internen Diskussionsforum um. Dort ‌tauschen sich die Programme darüber aus, wie sie Aufgaben ⁠umgehen und Spuren verwischen können. Als menschliche Administratoren mit der Löschung von Einträgen beginnen, erstellen die KI-Agenten Sicherheitskopien auf anderen Seiten.

Die britische KI-Sicherheitsagentur AI Security Institute (AISI) registriert bei Tests zahlreiche unzulässige und potenziell schädliche Aktionen hochmoderner KI-Systeme. OpenAI zufolge will sein Agent Zugang zum Internet erlangen, ‌obwohl ihm dies per Eingabebefehl untersagt war.

ANTHROPIC

Verschiedene KI-Modelle von ⁠Anthropic greifen ab April 2026 IT-Systeme dreier ⁠nicht genannter Organisationen an. Durch einen Einstellungsfehler hatten die Programme Zugang zum Internet erhalten. Eines der KI-Modelle habe reale Server mit seinem fiktiven Ziel verwechselt. Ein anderes habe seinen Angriff gestoppt, als es den Irrtum erkannt habe. Die Betroffenen wurden erst durch einen Hinweis von Anthropic auf die Vorfälle aufmerksam.

Bei den AISI-Sicherheitstests im Juli 2026 schreibt ein Anthropic-Agent den Angaben zufolge zunächst eine Schadsoftware. Anschließend will er mithilfe einer gefälschten Online-Identität einen Menschen dazu bewegen, den Einsatz dieses Programms freizugeben. Es sei jedoch kein realer Schaden entstanden, betont das AISI.

META

Ein KI-Modell der Facebook-Mutter dringt im Juli 2026 bei Sicherheitstests ⁠durch einen externen Dienstleister ebenfalls in ein fremdes IT-System ein. Ähnlich wie bei Anthropic erhält die Software durch eine Fehlkonfiguration Zugang zum Internet.

(Zusammengestellt von Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Anzar Mehraj and Prathik Jayaprakash, redigiert von ‌Thomas Seythal)