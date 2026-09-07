Hannover Rück: Darum bleibe ich jetzt vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Hannover Rück steht unter Druck, weil sich die Preisdynamik im Rückversicherungsgeschäft verschlechtert. In den vergangenen Jahren konnten Rückversicherer ihre Preise stark erhöhen. Diese Phase läuft aus, während die Schadenkosten weiter steigen.

Besonders im Schaden- und Unfallgeschäft erwartet Hannover Rück vor den Vertragserneuerungen am 1. Januar eher sinkende Preise. Das trifft die Aktie in einem Umfeld, in dem Naturkatastrophen teurer werden. Swiss Re warnt vor deutlich höheren Waldbrandrisiken in Europa und erwartet jährliche Schadensummen, die um acht bis elf Prozent steigen.

Es gibt auch positive Wachstumsfelder. Investitionen in Rechenzentren können für Rückversicherer bis zu 90 Milliarden Dollar an Versicherungsprämien auslösen. Dieser KI-Rechenzentrums-Boom reicht aktuell aber nicht aus, um die schwächeren Preisrunden und die höheren Schadenrisiken aufzuwiegen.

Auch Münchener Rück verweist auf steigende Schadenkosten. Feuer, schwere Gewitter und Hagel belasten die Branche. Wenn die Prämien langsamer steigen als die Schäden, geraten die Gewinnperspektiven unter Druck.

Charttechnik

Die Aktie läuft Gefahr, die seit Juni entstandene Trendlinie nach unten zu brechen. Dann wäre der Weg in Richtung 240 Euro schnell frei.

Auch im Dreijahresbild zeigt sich ein intakter Abwärtstrend. Die Aktie dreht bereits vor der oberen Begrenzung wieder nach unten. Das schwächt das technische Bild zusätzlich.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund elf liegt zwar unter dem Fünfjahresschnitt. Diese Bewertung wirkt aber weniger attraktiv, weil die Preisrunden in den vergangenen fünf Jahren deutlich besser liefen.

Attraktiver sahen Hannover Rück und Münchener Rück bei Bewertungen unter dem zehnfachen Gewinn aus. Dafür lagen die Kurse eher im Bereich von 230 bis 240 Euro. Bei rund 260 Euro überwiegt aktuell die Zurückhaltung.