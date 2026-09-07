Infineon: Wieso ich die Bodenbildung kaufe

Was bewegt die Aktie?

Infineon erhält Rückenwind durch Warburg Research. Das Rating steigt von Halten auf Kaufen, das Kursziel bleibt bei 84 Euro. Selbst nach dem Kurssprung von rund drei Prozent ergibt sich daraus noch ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Der vorherige Rücksetzer war hart. Vom Doppeltop fiel die Aktie fast 40 Prozent. Das rechnerische Ziel aus dieser Formation lag bei knapp 60 Euro. Tatsächlich fiel der Kurs bis in den Bereich um 54 Euro und bildete dort eine auffällige Unterstützung.

Auch die Bewertung hat sich verbessert. Durch den Kursrückgang fiel das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate von rund 40 auf etwa 22. Damit liegt Infineon nur noch leicht über dem Jahresschnitt. Noch interessanter wirkt das Kurs/Gewinn-Wachstums-Verhältnis, das inzwischen unter 0,6 liegt.

Fundamental stützt vor allem das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren. Warburg verweist auf ein Umfeld, das sich erholt und weiter beschleunigt. Niedrigere Bewertung und stärkeres KI-Wachstum ergeben zusammen wieder eine attraktive Ausgangslage.

Charttechnik

Die Aktie hat den Bereich um 54 Euro verteidigt. Dort trifft die Unterstützung auf den von unten steigenden gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Infineon arbeitet sich gerade über die letzten Hochs. Fällt die Aktie wieder unter den Dreifachboden, endet die Long-Idee. Das Risiko liegt grob bei acht bis neun Prozent.

Martins Einschätzung

Das Ziel von 84 Euro eröffnet rund 40 Prozent Kurspotenzial. Zusammen mit dem begrenzten Risiko ergibt sich ein Chance-Risiko-Verhältnis von fast 5:1.

Infineon hat genug gelitten. Die Unterstützungszone schafft eine klare Reißleine, und die KI-Rechenzentrums-Nachfrage gibt dem Titel wieder Substanz.