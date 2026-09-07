Isar Aerospace peilt Bau von 40 Trägerraketen pro Jahr an - Lob von Macron

Berlin, 06. Sep (Reuters) - ⁠Das bayerische Raumfahrt-Start-up Isar Aerospace hat nach dem ersten erfolgreichen Start einer Trägerrakete in den Orbit vom norwegischen Weltraumbahnhof Andoya das Ziel ausgegeben, jährlich 40 Trägerraketen zu bauen. Mit dem Bau der dafür nötigen Fabrik habe man bereits vor vier Jahren begonnen, sagte Isar-Aerospace-Gründer und -Chef Daniel Metzler am Sonntag. Die nächste Rakete sei bereits in der Fertigstellung. Es werde noch etwas dauern, bis man das Volumen von 40 ‌Trägerraketen erreicht habe. Er schloss aber nicht aus, dass man angesichts der riesigen weltweiten Nachfrage nach Satelliten, Raketen und Startplätzen auch mehr als 40 pro Jahr produzieren werde. Nach der Bundesregierung gratulierte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu dem Start.

Bis Ende ⁠2027 werde das Unternehmen ⁠Raketen aus Norwegen starten, in der Planung seien fünf weitere Starts von dem firmeneigenen Startplatz. Anfang 2028 solle auch eine weitere Launch-Site in Kanada dazukommen. Man spreche derzeit mit mehr als zwei Dutzend Ländern, die Interesse an der Entwicklung eigener Startmöglichkeiten hätten. Der Zugang zum Weltraum bleibe eine der größten Hürden für die Raumfahrtindustrie und die nationale Sicherheitsarchitektur, erklärte Metzler.

Ein Börsengang sei derzeit nicht geplant, sagte Metzler. Man wolle das Unternehmen langfristig zum Erfolg führen. Für das Unternehmen aus Ottobrunn bei München war der erfolgreiche ‌Start der Rakete vom Typ "Spectrum" am Samstagabend der zweite Versuch, Satelliten in den ‌Orbit zu schießen. Der erste Versuch im März 2025 endete kurz nach dem Abheben mit einer Explosion. Jetzt hatte die Rakete nach Unternehmensangaben fünf kleine Satelliten sowie ein technologisches Experiment an Bord.

"Europa nimmt sein Schicksal in die Hand, einschließlich im Bereich des Weltraums", schrieb Frankreichs Präsident Macron ⁠auf der Plattform X. "Nach dem Erfolg von Ariane 6 und denen von Vega hat nun Isar Aerospace seinerseits Geschichte geschrieben", sagte er ‌mit Hinweis auf weitere Raketenstarts der Europäer. "Nur wenige Tage vor dem ⁠Internationalen Weltraumgipfel in Paris zeigen diese Erfolge, wozu unser Kontinent fähig ist, wenn er innoviert, investiert und seine Ambitionen wahrnimmt: ein Europa als Großmacht zu bauen, unabhängig bis in den Weltraum hinein", fügte er mit Blick auf das Treffen kommende Woche hinzu.

Man werde mit dem erfolgreichen Start unabhängiger von US-Anbietern, sagte der forschungspolitische Sprecher der Union, Florian ‌Müller, der Nachrichtenagentur Reuters. "Diese Unabhängigkeit hat auch einen Preis, aber einen sinkenden." ⁠Der Transport ins All sei in den letzten 20 ⁠Jahren um ein Vielfaches billiger geworden. Jetzt sei der Preisverfall zum Stillstand gekommen, weil ein einziger Anbieter den Markt beherrsche und die Startkapazitäten knapp seien, sagte Müller mit Hinweis auf Space X. "Souveränität im Weltraum bekommen wir nicht geschenkt, sondern nur über einen zweiten und dritten Anbieter, die wirklich in Serie fertigen", betonte er. Deshalb komme es jetzt darauf an, dass Isar Aerospace und auch den anderen deutschen Start-ups Rocket Factory Augsburg und Hyimpulse der industrielle Hochlauf gelinge.

Der Erfolg komme genau zum richtigen Zeitpunkt, "denn nur mit einem selbstbestimmten Zugang zum All können wir unser Leben in Freiheit und Sicherheit schützen", teilte Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des Luft- und Raumfahrtverbandes BDLI mit. Isar Aerospace hatte vergangene Woche bekannt gegeben, dass die Firma von der Europäischen Weltraumorganisation ⁠ESA rund 200 Millionen Euro erhalten habe, um die Entwicklung neuer Raketen zu finanzieren und ihre Test- und Startinfrastruktur auszubauen.

(Bericht von Andreas Rinke, Terje Solsvik, Sabine Siebold; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)