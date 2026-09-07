Was bewegt die Aktie?

Nordex profitierte von einer klaren Aufstufung durch die Bank of America. Das neue Kursziel von 54 Euro liegt über dem vorherigen Hoch von 51,70 Euro und setzt damit ein deutliches Signal. Der Markt reagierte mit einem Kursplus von elf Prozent, obwohl es auf Unternehmensseite keine komplett neue Nachricht gab.

Die positive Grundlage bleibt dennoch sichtbar. Nordex meldete zuletzt starke Auftragseingänge, die Profitabilität entwickelt sich weiter in die richtige Richtung, und vor allem das Deutschlandgeschäft liefert Rückenwind. Auch aus Amerika kamen nach den jüngsten Zahlen weitere Aufträge hinzu.

Der vorherige Kursrückgang fiel hart aus. Vom Hoch bei 51,70 Euro fiel die Aktie zeitweise auf fast 35 Euro. Genau dieser Rücksetzer erklärt die hohe Dynamik: Die Aktie hatte aus fundamentaler Sicht zu stark nachgegeben, während die operative Entwicklung weiter solide blieb.

Auch die Bewertung spricht für weiteres Potenzial. Vor dem heutigen Anstieg lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate bei rund 13. Nach dem Plus von elf Prozent bewegt es sich eher im Bereich von 14,3 bis 14,4. Das ist für eine Aktie mit steigenden Auftragseingängen und besseren Gewinnerwartungen weiterhin kein hoher Wert.

Charttechnik

Der Rücklauf von 51,70 Euro auf fast 35 Euro bildet den entscheidenden Kontext für die aktuelle Bewegung. Der Sprung um elf Prozent bringt die Aktie wieder näher an den Bereich, in dem die Erholung aus technischer Sicht an Substanz gewinnt.

Als nächstes Ziel rückt der Bereich von 45 bis 46 Euro in den Fokus. Darüber bleibt das durchschnittliche Analystenziel von 48,70 Euro die nächste relevante Orientierungsmarke.

Martins Einschätzung

Nordex bleibt nach dem Kurssprung interessant. Der Ausblick des Managements wirkt zurückhaltend, während das starke Deutschlandgeschäft und die neuen Aufträge mehr Potenzial andeuten.

Das durchschnittliche Analystenziel liegt bei 48,70 Euro. Elf Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, sechs raten zum Halten, nur eine Einschätzung lautet Verkaufen. Selbst nach dem heutigen Anstieg bleibt damit noch Aufwärtspotenzial von etwa zehn bis 20 Prozent.