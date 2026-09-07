Libanesische Behörden: Mindestens zwölf Tote bei israelischen Angriffen

Beirut, 07. Sep (Reuters) - ⁠Bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon sind am frühen Montagmorgen nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Montag sei damit bereits in den frühen Morgenstunden einer der verlustreichsten Tage seit Wochen gewesen. Israelische Kampfflugzeuge trafen kurz nach Mitternacht ein Wohngebäude in der Stadt Kfar Rumman. Dabei wurden elf Menschen getötet, darunter zwei Kinder und mehrere ‌Frauen. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf ein ziviles Fahrzeug wurde zudem ein Sanitäter getötet, zwei weitere wurden verletzt. Für die Angriffe auf Kfar Rumman gab es vorab keinen ⁠Evakuierungsaufruf des israelischen ⁠Militärs.

Ein achtjähriger Junge, der im Krankenhaus behandelt wurde, verlor bei dem Angriff seine Mutter und seine Großeltern. Nach seinem Vater wurde am Montagvormittag noch gesucht. Seine Verwandte Mona Farhat sagte der Nachrichtenagentur Reuters im Krankenhaus, das Haus sei getroffen worden, als sich die Kinder auf die Schule vorbereiteten. "Worauf hatten sie es abgesehen? Was ist das für ein Ziel, das sie da angreifen?", fragte sie. "Wollen sie, dass wir unser Land verlassen? Da täuschen sie ‌sich."

Das israelische Militär teilte am Montag mit, es habe Personen unter ‌Beschuss genommen, die in der Gegend von Kfar Rumman Waffen transportiert hätten. Es seien Präzisionsmunition und Luftüberwachung eingesetzt worden, um Schaden von Unbeteiligten abzuwenden. Die Berichte über zivile Opfer würden geprüft. Zudem erklärte das Militär, die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz ⁠habe zwei Sprengstoffdrohnen auf israelische Truppen nahe dem strategisch wichtigen Ali-al-Taher-Höhenzug abgefeuert. Israel hatte in der vergangenen Woche ‌erklärt, die Hisbollah von dort vertrieben zu haben. Libanesischen Sicherheitskreisen ⁠zufolge hat Israel seither die Angriffe auf Orte nördlich und westlich des Höhenzugs verstärkt, in die nach dem Waffenstillstand im Juni Bewohner zurückgekehrt waren.

EVAKUIERUNGSAUFRUF AM FRÜHEN MORGEN

Bereits am Sonntag waren bei israelischen Angriffen auf drei Orte nahe dem Höhenzug nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens elf Menschen getötet worden, darunter ‌zwei Frauen in der Ortschaft Arab Salim. Für diesen Ort ⁠hatte das israelische Militär um 06.04 Uhr Ortszeit ⁠einen Evakuierungsaufruf veröffentlicht. Das Ministerium teilte außerdem mit, dass am Sonntag das Ghandour-Krankenhaus in Nabatieh al-Fawqa zerstört worden sei. Am Freitag starben bei Angriffen ohne Vorwarnung vier Menschen. Seit dem Beginn des Raketenbeschusses Israels durch die Hisbollah am 2. März wurden im Libanon nach Angaben des Ministeriums mehr als 4300 Menschen durch israelische Militärschläge getötet, darunter mehr als 250 Kinder, fast 400 Frauen und mehr als 130 Sanitäter.

Die Hisbollah hatte ihre Angriffe zwei Tage nach dem Auftakt von Luftschlägen der USA und Israels gegen den Iran begonnen, was eine israelische Offensive auslöste. Der Waffenstillstand im Juni führte zwar zu einem deutlichen Rückgang der Gewalt, doch die ⁠israelischen Truppen, die Teile des Südlibanon besetzt halten, zerstören weiterhin Dörfer in einer selbsterklärten Sicherheitszone und fliegen Einsätze nördlich davon.

(Bericht von Maya Gebeily, Eman Abouhassira und Nayera Abdallah Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)