Lululemon: Diese Zahlen sind mir zu schwach

Was bewegt die Aktie?

Lululemon enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen. Der Umsatz fiel um vier Prozent auf rund 2,4 Milliarden Dollar und lag etwa 40 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,92 Dollar und blieb ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Das Hauptproblem liegt im Heimatmarkt Nordamerika. Dort brach der Umsatz im Quartal um acht Prozent ein. China lieferte nur noch ein Wachstum von vier Prozent. Für eine Aktie, die lange über Wachstum bewertet wurde, reicht diese Entwicklung nicht.

Zusätzlich senkte Lululemon den Jahresausblick erneut. Es ist bereits die zweite Kürzung in diesem Jahr. Genau das belastet die Wahrnehmung der Aktie: Der Kurs fällt, doch die Gewinnerwartungen fallen noch stärker.

Das zeigt sich auch in der Bewertung. Trotz des Kursrutsches steigt das Kurs/Gewinn-Verhältnis, weil die erwarteten Gewinne sinken. Das Kurs/Gewinn-Wachstums-Verhältnis sprang nach den Zahlen von rund 1,2 auf 2,2. Diese Bewegung spricht gegen einen attraktiven Einstieg.

Charttechnik

Die Aktie kämpfte lange mit der 50-Tage-Linie und verlor diesen Kampf klar. Sowohl die 50-Tage-Linie als auch der 200-Tage-Durchschnitt fallen.

Der jüngste Bruch nach unten kam mit hohem Volumen. Das Abwärtsmomentum bleibt damit dominant, während frühere Erholungen nur schwache Retracements erreichten.

Martins Einschätzung

Lululemon bleibt ein Wert zum Meiden. Die Aktie markiert neue Tiefs, während die Bewertung wegen sinkender Gewinnerwartungen steigt.

Auch die Analystenlage hilft wenig. Das durchschnittliche Kursziel liegt nur etwa 2,7 Prozent über dem aktuellen Kurs. Einzelne Ziele wie 44, 80, 82 oder 83 Dollar zeigen sogar weiteres deutliches Risiko.