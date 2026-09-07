LVMH: Das neue Fünfjahrestief schreckt mich ab

Was bewegt die Aktie?

LVMH steckt weiter in einer ausgeprägten Abwärtsbewegung. Die Aktie stand im Hoch bei mehr als 900 Euro und notiert inzwischen bei weniger als der Hälfte. Auch seit Jahresbeginn ist der Druck stark: Anfang des Jahres lag der Kurs noch bei rund 650 Euro.

Das zentrale Problem bleibt die Nachfrage im Luxussegment. China gehört zu den wichtigsten Märkten für den gesamten Sektor. Dort gerät die Nachfrage wieder deutlich ins Stocken. In chinesischen Luxus-Einkaufszentren sollen die Umsätze im Juli um mehr als zehn Prozent gefallen sein.

Diese Schwäche trifft nicht nur LVMH. Der Stoxx Europe Luxury 10 liegt seit Jahresbeginn ebenfalls deutlich im Minus. Analysten senken ihre Erwartung für das Branchenwachstum von 6,3 auf 4,9 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 steht nur noch ein Wachstum von rund fünf Prozent im Raum.

Für LVMH reicht das nicht, um die Aktie wieder attraktiv zu machen. Der Bruch der lang gehaltenen Unterstützung wiegt schwerer als die optisch gefallene Bewertung.

Charttechnik

Die Aktie hat ein neues Fünfjahrestief ausgebildet und die vorherigen Zwischentiefs unterschritten. Damit fehlt eine belastbare Bodenbildung.

Der Kurs liegt deutlich unter der 50-Tage-Linie und unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Solange die 50-Tage-Linie unter dem 200-Tage-Durchschnitt bleibt und der Kurs neue Tiefs markiert, bleibt das Chartbild klar negativ.

Martins Einschätzung

LVMH kommt aktuell nicht für ein Portfolio infrage. Der Sektor leidet unter schwacher Nachfrage, und der Chart bestätigt diesen Druck.

Erst eine stabile Bodenbildung und eine Verbesserung in China würden die Lage verändern. Bis dahin überwiegt Vorsicht.