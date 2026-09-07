Merz "zutiefst schockiert" - "Wahlergebnis wird Konsequenzen haben"

- von Andreas ⁠Rinke

Berlin, 07. Sep (Reuters) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich "zutiefst schockiert" über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt gezeigt. "Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland", sagte Merz am Montag nach den CDU-Gremiensitzungen in Berlin. "Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben", sagte er. Der Kanzler versicherte den internationalen Partnern, dass Deutschland bei seiner Europa- und Außenpolitik bleiben werde. Zugleich kündigte er an, dass sich die Bundesregierung ‌bei einer AfD-Politik in Sachsen-Anhalt, die gegen Grundwerte verstoße, einschalten werde. "Aufgeben ist für mich keine Option", sagte er auf die Frage nach seiner eigenen Rolle.

Zuvor hatten das CDU-Präsidium und der CDU-Bundesvorstand zusammen mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze getagt. Dieser räumte nach der ⁠schweren Niederlage ein, ⁠dass die CDU keinen Regierungsauftrag in Magdeburg mehr habe. Merz kündigte Gespräche mit dem Koalitionspartner SPD in den kommenden Tagen an. Der Reformkurs sei grundsätzlich richtig, betonte er. Aber Merz machte deutlich, dass er bereit sei, über einzelne Aspekte der Rentenreform und auch über das Volumen der Steuerreform zu reden.

Der AfD-Sieg habe auch Auswirkungen auf die internationale Lage. Dafür brauche man sich nur anzuschauen, wer der AfD international gratuliert habe, sagte Merz in Anspielung etwa auf den Glückwunsch der rechtsgerichteten US-Regierung. "Wenn fast 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler ‌in einem Bundesland mit sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien wählen, die die demokratischen ‌Institutionen und Spielregeln unseres Landes grundlegend infrage stellen, dann ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen können", betonte der CDU-Vorsitzende mit Blick auf das AfD-, Linken- und BSW-Ergebnis. Dies sei die schwerste Wahlniederlage für die CDU seit Jahrzehnten. Seine Botschaft an die Freunde in Europa ⁠und der Welt sei, dass Deutschland weiter zu seinen Werten und dem Grundgesetz stehe. "Ich werde von meiner Grundüberzeugung, dass wir unsere Freiheit ‌gerade jetzt auch gegen Russland verteidigen müssen, keinen Millimeter abweichen."

Merz warnte die ⁠AfD davor, in Sachsen-Anhalt Grundwerte zu verletzen. "Wenn dort Grenzen überschritten werden, kann ich Ihnen sagen, werden wir aus Sicht der Bundesregierung alles tun, um das zu korrigieren", sagte er. "Das Grundgesetz gilt auch in Sachsen-Anhalt." Es gelte zudem die Pflicht zur Bundestreue, also zur Umsetzung der wesentlichen Teile der Politik, die der Bund bestimmt. Dies betreffe etwa die gesamte ‌Einwanderungs- und Ausländerpolitik. "In der Durchführung mag es da sicher Spielräume geben, aber ⁠in den Grundzügen wird diese Politik in Berlin gemacht."

Persönliche ⁠Konsequenzen für sich schloss Merz aus, auch wenn er Defizite etwa in der Politikvermittlung einräumte. "Aufgeben ist für mich keine Option." Man werde nach den Landtagswahlen in zwei Wochen analysieren, was man anders machen könne. Man müsse etwa den eigenen Reformkurs besser erklären, weil Reformen kein Selbstzweck seien. Er sehe die beiden Volksparteien "ernsthaft in Gefahr", warnte Merz. "Ich weiß, dass wir alle zusammen besser werden müssen, und ich suche nach Wegen, wie wir das hinbekommen." Dabei gehe es um das Politikverständnis sowie die Frage "der Zuwendung, der Empathie, der Emotionen". Die Bevölkerung wolle andere Antworten haben. "Sie will vor allen Dingen wissen, warum wir das alles machen."

In den CDU-Gremien hatte es nach Teilnehmerangaben eine sehr ernste und betroffene Debatte über das Wahlergebnis gegeben. Die Rolle von Merz sei dabei aber nicht ⁠infrage gestellt worden. Am Morgen hatte bereits Kanzleramtschefin Nina Warken vor Personaldebatten gewarnt. Im Gegenteil müsse die Bundesregierung nun Stabilität zeigen, sagte sie in der ARD.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)