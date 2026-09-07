Mindestens elf Tote bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon

Beirut, 07. ⁠Sep (Reuters) - Bei israelischen Luftangriffen auf eine Stadt im Südlibanon sind am frühen Montagmorgen mindestens elf Menschen getötet worden. Unter den Opfern in Kfar Rumman seien auch zwei Kinder und zwei ‌Sanitäter, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Kurz nach Mitternacht habe ein israelisches Kampfflugzeug ein Wohngebäude in dem Ort ⁠getroffen. Dabei ⁠seien neun Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf ein ziviles Fahrzeug dort seien zudem zwei Sanitäter ums Leben gekommen.

Die Attacken auf den Ort erfolgten, ohne dass das israelische Militär zuvor im Internet ‌zur Evakuierung aufgerufen hatte. Die israelischen Streitkräfte ‌reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters zu den Vorfällen, insbesondere dazu, ob ihnen die Anwesenheit von Sanitätern und Kindern ⁠bekannt war und warum keine Warnung erging. Die israelische Armee ‌rief jedoch gegen 02.00 Uhr ⁠Ortszeit zur Evakuierung von Gebieten um ein Gebäude in einer anderen südlibanesischen Ortschaft auf, in der Stellungen der Hisbollah-Miliz unter Beschuss genommen werden sollten. Am Sonntag ‌waren bei israelischen Luftschlägen mindestens ⁠sieben Menschen getötet worden.

Israel hat ⁠seine Militärschläge im Süden des Libanon in den vergangenen Tagen verstärkt. Dies geschah trotz eines im Juni vereinbarten Waffenstillstands, der die Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah beenden sollte. Seit dem Beginn des Raketenbeschusses Israels durch die Hisbollah am 2. März wurden im Libanon mehr als 4300 Menschen durch israelische ⁠Angriffe getötet.

(Bericht von Maya Gebeily, Eman Abouhassira und Nayera AbdallahBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)