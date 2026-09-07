Mindestens fünf Tote bei Absturz von Amazon-Frachtflugzeug in Miami

Chicago/New York, ⁠06. Sep (Reuters) - Bei dem Absturz eines Frachtflugzeugs von Amazon Prime Air auf dem internationalen Flughafen von Miami sind am Sonntag mindestens fünf Menschen ums ‌Leben gekommen. Die Maschine war bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und hatte am Boden ⁠mehrere Fahrzeuge ⁠getroffen, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Zudem seien fünf Menschen verletzt worden, drei davon befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Flughafen wurde nach dem Zwischenfall komplett gesperrt. US-Verkehrsminister Sean Duffy ‌warnte auf der Kurznachrichtenplattform X ‌vor erheblichen Verspätungen und möglichen Flugausfällen.

Fotos der Nachrichtenagentur Reuters nach dem Absturz zeigen das Flugzeug mit der ⁠Nase auf dem Boden und dem Heck nach ‌oben geneigt. Amazon und die ⁠Luftfahrtbehörde von Miami-Dade bestätigten, dass sich bei dem Landeversuch der Maschine ein Zwischenfall ereignet habe. Amazon sammele derzeit noch Informationen über ‌den Hergang des Vorfalls, ⁠sagte Unternehmenssprecherin Kelly Nantel. Bei ⁠dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 767-300, die aus San Juan in Puerto Rico kam und von der Frachtfluggesellschaft 21 Air für Amazon betrieben wurde. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte eine Untersuchung an.

(Bericht von Bianca Flowers und Stephen Culp, geschrieben von Alexandra Falk. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)