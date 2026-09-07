Münchener Rück warnt vor steigenden Kosten von Cyberangriffen

Berlin, ⁠06. Sep (Reuters) - Der Rückversicherer Münchener Rück warnt davor, dass die Schäden durch Cyberkriminalität, etwa durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), immer weiter steigen. ‌Dies verändere die Risikolandschaft grundlegend, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Dazu trügen eine zunehmende ⁠Professionalisierung ⁠der Angreifer, geopolitische Spannungen sowie "systemische Abhängigkeiten" bei. Studien des Unternehmens zeigten, dass sich 89 Prozent der Firmen nicht ausreichend dagegen geschützt fühlten. Dennoch würden oft keine Cyberversicherungen ‌abgeschlossen.

Zugleich erklärte die Munich Re, ‌dass Extremwetterereignisse, die nicht das Ausmaß großer Naturkatastrophen wie Erdbeben erreichen – beispielsweise Hagelstürme –, immer häufiger ⁠würden. "Galten die (sogenannten) Non-Peak Perils lange Zeit als Ereignisse ‌mit auch insgesamt vergleichsweise ⁠geringen Schäden, summieren sie sich mittlerweile zu Schadenniveaus, die bislang vor allem mit Großereignissen assoziiert wurden", teilte der Rückversicherer ‌mit. "Diese Entwicklung etabliert ⁠sich zunehmend als neue Normalität." ⁠Die Schäden durch diese Art von Ereignissen seien auf mehr als 100 Milliarden Dollar jährlich gestiegen.

Dies deckt sich mit zunehmenden Warnungen aus der Politik vor einer klimawandelbedingten Zunahme von Extremwetterereignissen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)