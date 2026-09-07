Kopenhagen, 07. ⁠Sep (Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit seiner Abnehmspritze die Fettleibigkeit bei Kindern in einer klinischen Studie deutlich gesenkt. Nach 68 Wochen Behandlung mit dem einmal wöchentlich gespritzten Wirkstoff Semaglutid galten 40,4 Prozent der sechs- bis elfjährigen Teilnehmer ‌nicht mehr als fettleibig, teilte das Unternehmen am Montag mit. In der Placebo-Gruppe erreichte dagegen kein Kind diesen Wert. Semaglutid ist der Wirkstoff der ⁠Abnehmspritze Wegovy, mit ⁠der Novo Nordisk Milliardenumsätze erzielt. Voraussetzung für das Ergebnis sei die strikte Einhaltung der Therapie gewesen. Alle Teilnehmer stellten während der Studie zudem ihre Lebensgewohnheiten um, wozu eine kalorienreduzierte Ernährung und mehr Bewegung gehörten.

Zu Beginn der Studie haben laut Novo mehr als 85 Prozent der Kinder an schwerer ‌Adipositas gelitten. "Wir sind ermutigt durch die positiven Ergebnisse", ‌sagte Novo-Forschungschef Martin Holst Lange. Der Wirkstoff habe das Potenzial, Kindern zu helfen, die neben einer Änderung des Lebensstils eine medizinische Behandlung benötigten. Dies könne späteren ernsthaften ⁠Gesundheitsrisiken vorbeugen. Die Sicherheit und Verträglichkeit von Semaglutid stimmten mit den Ergebnissen aus ‌Studien mit Erwachsenen und Jugendlichen überein. Es ⁠seien zudem keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum oder die Pubertätsentwicklung festgestellt worden.

Die detaillierten Ergebnisse sollen Mitte November auf einer Fachkonferenz in Washington vorgestellt werden. Weltweit wächst das Problem der Fettleibigkeit bei Minderjährigen: ‌Nach Schätzungen der World Obesity Federation ⁠waren im Jahr 2025 rund 177 Millionen ⁠Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 19 Jahren adipös, bis 2040 soll die Zahl auf 228 Millionen steigen. In den USA ist die Nachfrage nach sogenannten GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion bei Kindern unter zwölf Jahren zuletzt stark gestiegen. Einer am Freitag veröffentlichten Studie zufolge hat sich die Zahl der Verschreibungen in dieser Altersgruppe seit 2019 um mehr als das 300-Fache erhöht, obwohl die Medikamente für sie bislang nicht zugelassen sind.

(Bericht von Louise ⁠Rasmussen, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)