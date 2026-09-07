Österreich zahlt weniger für strategische Gasreserve

Wien, 07. ⁠Sep (Reuters) - Österreich muss für die Lagerung seiner strategischen Gasreserve künftig deutlich weniger bezahlen. Die jährlichen Kosten sinken in den Speicherjahren 2027/28 und 2028/29 um rund 59 Prozent auf jeweils 38,75 ‌Millionen Euro, wie das Wirtschafts- und Energieministerium am Montag mitteilte. Für die beiden Jahre zusammen belaufen sich die Kosten damit ⁠auf 77,5 ⁠Millionen Euro. Im laufenden Speicherjahr liegen sie noch bei 94 Millionen Euro.

Möglich wurde die Einsparung nach Angaben des Ministeriums durch neue Vorgaben für die Ausschreibung und ein eigens auf die strategische Gasreserve zugeschnittenes Speicherprodukt. Da die Gasmengen langfristig ‌für Krisenfälle vorgehalten werden, verzichtete der ‌Staat auf die zusätzliche Buchung von Ein- und Ausspeicherkapazitäten. Damit entfallen die Gebühren für das Recht, das Gas jederzeit flexibel in das ⁠Netz pumpen oder daraus entnehmen zu können.

Österreichs strategische Gasreserve, die ‌der Staat 2022 als Reaktion ⁠auf die Energiekrise zur Sicherung der Versorgung angelegt hatte, umfasst 20 Terawattstunden und ist auf alle heimischen Gasspeicher verteilt. Mit den neuen Verträgen ist ihre Lagerung bis ‌1. April 2029 gesichert. ⁠Österreich verfügt im europäischen Vergleich über ⁠besonders große Gasspeicherkapazitäten. Die Speicher können mehr Gas aufnehmen, als das Land innerhalb eines Jahres verbraucht. Aktuell sind sie zu rund 67 Prozent gefüllt, was laut Ministerium etwa 87 Prozent eines Jahresverbrauchs entspricht. Die österreichischen Speicher sind wegen der engen Vernetzung der europäischen Gasnetze auch für die Versorgung in Süddeutschland von Bedeutung.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)