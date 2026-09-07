Berlin, ⁠06. Sep (Reuters) - Der Chef der österreichischen Rechtspopulisten, Herbert Kickl, sieht im Wahlergebnis der ‌AfD in Sachsen-Anhalt das Ende der Brandmauer gekommen. "Die Wähler haben ⁠heute ⁠nicht nur die AfD gewählt, sondern vor allem auch die versammelte Front der Systemparteien abgewählt", sagte ‌der FPÖ-Vorsitzende dem Sender ‌OE24 am Sonntagabend. "Sie haben an der Wahlurne jene undemokratische ⁠Brandmauer eingerissen, die abgehobene Eliten ‌gegen die ⁠einzige patriotische Kraft und damit gegen den Willen der eigenen Bevölkerung errichtet ‌haben. Das ⁠ist gelebte Demokratie." ⁠Kickls FPÖ liegt in landesweiten Umfragen in Österreich derzeit deutlich vorne. Die nächste Wahl zum Nationalrat findet voraussichtlich im Herbst 2029 statt.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)