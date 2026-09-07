Österreichs Rechtspopulisten jubilieren über AfD-Wahlsieg
Berlin, 06. Sep (Reuters) - Der Chef der österreichischen Rechtspopulisten, Herbert Kickl, sieht im Wahlergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt das Ende der Brandmauer gekommen. "Die Wähler haben heute nicht nur die AfD gewählt, sondern vor allem auch die versammelte Front der Systemparteien abgewählt", sagte der FPÖ-Vorsitzende dem Sender OE24 am Sonntagabend. "Sie haben an der Wahlurne jene undemokratische Brandmauer eingerissen, die abgehobene Eliten gegen die einzige patriotische Kraft und damit gegen den Willen der eigenen Bevölkerung errichtet haben. Das ist gelebte Demokratie." Kickls FPÖ liegt in landesweiten Umfragen in Österreich derzeit deutlich vorne. Die nächste Wahl zum Nationalrat findet voraussichtlich im Herbst 2029 statt.
(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)