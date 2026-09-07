Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

07.09.2026 / 11:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

     Unternehmen:               DATRON AG
     ISIN:                      DE000A0V9LA7

     Anlass der Studie:         H1-Bericht, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.09.2026
     Kursziel:                  EUR 14,34
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

H1: Umsatz und Auftragseingang wachsen zweistellig - Maschinensystemumsatz
+19%

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den
vorgelegten Halbjahreszahlen unsere Erwartungen leicht übertroffen. So
konnte der Umsatz um 15% auf EUR 32,73 Mio. gesteigert werden, der
Auftragseingang stieg sogar auf EUR 37,94 Mio. (+22%). Der Jahresausblick
wurde unterseitig angehoben und auch die Reaktion des Kapitalmarkts auf die
H1-Zahlen fiel positiv aus. Wir heben unsere Schätzungen auf Grund des
starken ersten Halbjahres an, die Breite des Wachstums (regional und bei den
Umsatzarten) und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,16 unterstreichen u.E. die
Nachhaltigkeit der operativen Entwicklung. Mit einem von uns geschätzten
2026er KGV von ca. 12 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD:
+33%) fundamental weiter günstig.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 14,34. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=30c07e699c1054340c4890c1575fc787

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=c4921f30-aaa0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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