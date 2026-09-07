Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH

07.09.2026 / 16:02 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG

     Company Name:                LAIQON AG
     ISIN:                        DE000A12UP29

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        07.09.2026
     Target price:                EUR8.70
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG
(ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 8.70 price target.

Abstract:
LAIQON has published its full H1/26 report, confirming the preliminary
revenue and EBITDA figures released on 12 August while providing additional
detail on profitability, cash flow and the balance sheet. The most important
new information, in our view, is the continued growth in AuMto EUR11.5bn as at
25 August (30 June: EUR11.0bn), improving cash generation and a strengthened
short-term liquidity profile following the financial measures and earn-out
deferrals. The report also provides further evidence that Digital Wealth is
becoming the group's principal growth engine, while management announced at
the investor webcast several strategically important milestones, including
the first institutional AI mandate, the introduction of performance fee
arrangements for the Global Growth fund management team from 1 October,
coinciding with the migration of the MainFirst funds into LAIQON's new
Luxembourg SICAV structure, and the commercial launch of the Amundi AI ETF.
The additional disclosures in the full H1 report have led us to fine-tune
our financial model, while leaving our valuation unchanged. Although
acquisition-related liabilities remain the principal financial risk and will
most likely require additional refinancing during H1/27, we believe the
improving operational trajectory materially strengthens the investment case.
We therefore reiterate our Buy recommendation and EUR8.70 price target
(upside: ~87%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN:
DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.

Zusammenfassung:
LAIQON hat seinen vollständigen Bericht für das erste Halbjahr 2026
veröffentlicht, der die am 12. August bekannt gegebenen vorläufigen Umsatz-
und EBITDA-Zahlen bestätigt und zusätzliche Details zu Rentabilität,
Cashflow und Bilanz liefert. Die aus unserer Sicht wichtigsten neuen
Informationen sind das anhaltende Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM),
das zum 25. August weiter auf EUR11,5 Mrd. gestiegen ist (30. Juni: EUR11,0
Mrd.), die sich verbessernde Cash-Generierung sowie das gestärkte
kurzfristige Liquiditätsprofil infolge der finanziellen Maßnahmen und der
Aufschübe bei den Earn-outs. Der Bericht liefert zudem weitere Belege dafür,
dass 'Digital Wealth' zum wichtigsten Wachstumsmotor der Gruppe wird,
während das Management im Rahmen des Investoren-Webcasts mehrere strategisch
wichtige Meilensteine bekanntgab, darunter das erste institutionelle
KI-Mandat, die Einführung von Performance-Gebührenvereinbarungen für das
Managementteam des Global Growth-Fonds ab dem 1. Oktober, zeitgleich mit der
Umstellung der MainFirst-Fonds auf die neue luxemburgische SICAV-Struktur
von LAIQON, sowie die Markteinführung des Amundi AI ETF. Die zusätzlichen
Angaben im vollständigen Halbjahresbericht haben uns dazu veranlasst, unser
Finanzmodell anzupassen, wobei wir unsere Bewertung unverändert belassen.
Obwohl akquisitionsbedingte Verbindlichkeiten weiterhin das Hauptrisiko
darstellen und höchstwahrscheinlich im ersten Halbjahr 2027 eine zusätzliche
Refinanzierung erfordern werden, sind wir der Ansicht, dass die sich
verbessernde operative Entwicklung das Investitionsargument wesentlich
stärkt. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von
EUR8,70 (Aufwärtspotenzial: ~87 %).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9d4b23af3747821a6b5aca887befcb2f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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