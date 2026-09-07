Original-Research: MPC Oceanic Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: MPC Oceanic Group AG - von Montega AG

07.09.2026 / 11:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu MPC Oceanic Group AG

     Unternehmen:               MPC Oceanic Group AG
     ISIN:                      DE000A1TNWJ4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.09.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Prognoseanhebung nach starkem Halbjahr

Das künftig unter MPC Oceanic Group (bisher MPC Capital AG) firmierende
Unternehmen hat am Donnerstag Halbjahreszahlen vorgelegt und die
Prognoseerhöhung bestätigt, die in einer Ad-hoc-Mitteilung vorab
kommuniziert wurde.

[Tabelle]

Starkes Momentum trotz USD-Entwicklung: Aufgrund einer deutlichen
Geschäftsbelebung in Q2 verzeichnete die MPC Oceanic Group im ersten
Halbjahr ein dynamisches Wachtum bei allen Erlösquellen, trotz einer
nachteiligen Währungsentwicklung mit einem negativen Einfluß von ca. 1 Mio.
EUR. Noch stärker entwickelte sich das Ergebnis, getrieben von einem um
55,9% yoy auf 14,3 Mio. EUR gesteigerten Equity-Ergebnis, das starke
wiederkehrende Erträge widerspiegelt. Darüber hinaus profitierte das
Finanzergebnis von der Konsolidierung zweier Holdinggesellschaften, die die
börsennotierte MPCC zu einem assoziierten Unternehmen der MPC Oceanic Group
machen, dessen Ergebnisse nun anteilig einfließen. Das EBT nahm um 34,1% yoy
auf 17,1 Mio. EUR zu und das EPS aufgrund höherer konsolidierungsbedingter
Minderheitsanteile, immerhin noch um 21,9% yoy zu. Das Management bestätigte
die kürzlich auf 50-53 (zuvor: 45-50) Mio. EUR angehobene Umsatzerwartung
und die auf 30-33 (zuvor: 25-30) Mio. EUR erhöhte EBT-Guidance.

Starke Bilanz, starke Pipeline, werthaltiges Co-Investment-Portfolio: Mit
einer EK-Quote von 89,3% und 36 Mio. EUR Net Cash verfügt die MPC Oceanic
Group über sehr große finanzielle Flexibilität. Darüber hinaus ist die
Transaktionspipeline auf 37 Schiffe und etwa 2,5 Mrd. EUR und die AuM auf
5,6 Mrd. EUR angewachsen. Das Co-Investment-Portfolio zum 30.06. wies einen
Marktwert von 178 Mio. EUR mit auf 79 Mio. EUR angewachsenen stillen
Reserven auf, die wiederum Visibilität für starke Erträge in den kommenden
Jahren signalisieren. Die Unterbewertung zeigt sich auch darin, dass alleine
der Wert des Co-Investmentportfolios den Enterprise Value der MPC Oceanic
Group unterstreicht, so dass der Investor das Servicegeschäft beim
derzeitigen Kursniveau sozusagen 'gratis' bekommt. Nach dem jüngsten
Kursanstieg der MPCC dürften die Wertrelationen aktuell noch deutlicher
ausfallen.

Fazit: Wir haben den höheren Marktwert der assoziierten Unternehmen
berücksichtigt und unsere EPS-Schätzungen aufgrund höherer erwarteter
Investmenterträge angehoben. Dadurch dürfte auch die Dividende ansteigen
(MONe: 0,29 EUR nach zuvor 0,27 EUR). Wir bekräftigen unser Rating 'Kaufen'
mit einem neuen Kursziel von 8,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=10110308f36dc3b0f3b15e333a546255

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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