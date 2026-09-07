Original-Research: MPC Oceanic Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MPC Oceanic Group AG - von Montega AG 07.09.2026 / 11:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MPC Oceanic Group AG Unternehmen: MPC Oceanic Group AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.09.2026 Kursziel: 8,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Prognoseanhebung nach starkem Halbjahr Das künftig unter MPC Oceanic Group (bisher MPC Capital AG) firmierende Unternehmen hat am Donnerstag Halbjahreszahlen vorgelegt und die Prognoseerhöhung bestätigt, die in einer Ad-hoc-Mitteilung vorab kommuniziert wurde. [Tabelle] Starkes Momentum trotz USD-Entwicklung: Aufgrund einer deutlichen Geschäftsbelebung in Q2 verzeichnete die MPC Oceanic Group im ersten Halbjahr ein dynamisches Wachtum bei allen Erlösquellen, trotz einer nachteiligen Währungsentwicklung mit einem negativen Einfluß von ca. 1 Mio. EUR. Noch stärker entwickelte sich das Ergebnis, getrieben von einem um 55,9% yoy auf 14,3 Mio. EUR gesteigerten Equity-Ergebnis, das starke wiederkehrende Erträge widerspiegelt. Darüber hinaus profitierte das Finanzergebnis von der Konsolidierung zweier Holdinggesellschaften, die die börsennotierte MPCC zu einem assoziierten Unternehmen der MPC Oceanic Group machen, dessen Ergebnisse nun anteilig einfließen. Das EBT nahm um 34,1% yoy auf 17,1 Mio. EUR zu und das EPS aufgrund höherer konsolidierungsbedingter Minderheitsanteile, immerhin noch um 21,9% yoy zu. Das Management bestätigte die kürzlich auf 50-53 (zuvor: 45-50) Mio. EUR angehobene Umsatzerwartung und die auf 30-33 (zuvor: 25-30) Mio. EUR erhöhte EBT-Guidance. Starke Bilanz, starke Pipeline, werthaltiges Co-Investment-Portfolio: Mit einer EK-Quote von 89,3% und 36 Mio. EUR Net Cash verfügt die MPC Oceanic Group über sehr große finanzielle Flexibilität. Darüber hinaus ist die Transaktionspipeline auf 37 Schiffe und etwa 2,5 Mrd. EUR und die AuM auf 5,6 Mrd. EUR angewachsen. Das Co-Investment-Portfolio zum 30.06. wies einen Marktwert von 178 Mio. EUR mit auf 79 Mio. EUR angewachsenen stillen Reserven auf, die wiederum Visibilität für starke Erträge in den kommenden Jahren signalisieren. Die Unterbewertung zeigt sich auch darin, dass alleine der Wert des Co-Investmentportfolios den Enterprise Value der MPC Oceanic Group unterstreicht, so dass der Investor das Servicegeschäft beim derzeitigen Kursniveau sozusagen 'gratis' bekommt. Nach dem jüngsten Kursanstieg der MPCC dürften die Wertrelationen aktuell noch deutlicher ausfallen. Fazit: Wir haben den höheren Marktwert der assoziierten Unternehmen berücksichtigt und unsere EPS-Schätzungen aufgrund höherer erwarteter Investmenterträge angehoben. Dadurch dürfte auch die Dividende ansteigen (MONe: 0,29 EUR nach zuvor 0,27 EUR). Wir bekräftigen unser Rating 'Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 8,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=10110308f36dc3b0f3b15e333a546255

Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=5ef531c5-aa9f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2394970 07.09.2026 CET/CEST °