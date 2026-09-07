Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

07.09.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4,4
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

Neue Umsatzprognose stützt Wachstumskurs; Schätzungen angepasst

Im Vorfeld der heutigen Hauptversammlung veröffentlichte NanoRepro am
Freitag eine Prognose für den Konzernumsatz auf kurze, mittlere und lange
Sicht und verschaffte damit mehr Klarheit über den erwarteten Wachstumskurs
seiner Multi-Brand-Gesundheitsplattform. Im Detail:

Die Prognose für das GJ26 bestätigt ein zweistelliges Wachstum. Das
Management prognostizierte einen Umsatz von ca. EUR 18 Mio., was leicht unter
unserer Prognose von EUR 19 Mio.(eNuW) liegt, aber dennoch ein solides
zweistelliges Wachstum von ca. 12,5 % im Jahresvergleich bestätigt. Das
Wachstum wird voraussichtlich weitgehend organisch sein, da der derzeitige
anorganische Beitrag von ALPHABIOL im GJ26e mit ca. EUR 0,2 Mio. (eNuW)
voraussichtlich moderat bleiben dürfte.

Die Prognose für das GJ28 übertrifft unsere Erwartungen leicht. Das
Management erwartet für das GJ28e einen Umsatz von ca. EUR 28 Mio., was leicht
über unserer Schätzung von EUR 27,1 Mio. (eNuW) liegt. Ausgehend von einem
Umsatz von EUR 16 Mio. im GJ25 bedeutet dies eine starke durchschnittliche
jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca. 20,5 % (GJ25e-GJ28e), verglichen mit
einer in den Schätzungen zugrunde gelegten CAGR von 19,2 %. Wichtig ist,
dass die Prognose den starken mittelfristigen Wachstumskurs des aktuellen
Produktportfolios trotz des für das GJ26 etwas schwächer als erwarteten
Wachstums bestätigt.

Die Prognose für das GJ30 deutet auf zusätzliche M&A-Optionalitäten hin. Das
langfristige Umsatzziel von EUR 40 Mio. übertrifft unsere aktuelle Schätzung
von EUR 35,5 Mio. (eNuW) um EUR 4,5 Mio. Zwar hat das Management keine
Aufschlüsselung nach organischem und anorganischem Wachstum veröffentlicht,
doch gehen wir davon aus, dass der Großteil des angestrebten Zuwachses
organisch erzielt wird. Angesichts der bisherigen Erfolgsbilanz von
NanoRepro bei der Erweiterung seiner Plattform um neue Marken und der
wiederholt vom Management betonten Akquisitionsambitionen gehen wir jedoch
davon aus, dass darin Umsätze in Höhe von ca. EUR 2-3 Mio. (eNuW) aus
künftigen Fusionen und Übernahmen enthalten sein werden.

Zu Berücksichtigen ist, dass NanoRepro auf ihrer Hauptversammlung die
Zustimmung der Aktionäre zu einer Erhöhung des genehmigten Kapitals um
weitere EUR 1,9 Mio. beantragt, wodurch sich das genehmigte Kapital auf
insgesamt EUR 7,1 Mio. belaufen würde, was 50 % des derzeitigen Grundkapitals
entspricht. Wichtig ist, dass die Ermächtigung ausdrücklich die Ausgabe von
Aktien als Gegenleistung für Akquisitionen erlaubt, was zusätzliche
Flexibilität bei der Verfolgung opportunistischer M&A-Aktivitäten bietet.
Daher betrachten wir das EUR 40 Mio.-Ziel als eine Kombination aus einem
stärkeren organischen Wachstumskurs und zusätzlicher M&A-Optionalität.

Anpassung unserer Prognose unter Berücksichtigung der stärkeren mittel- bis
langfristigen Wachstumsaussichten. Unter Einbeziehung des leicht schwächeren
kurzfristigen Wachstums, das sich aus der Prognose des Unternehmens für das
GJ26 ergibt, sowie des stärkeren mittel- bis langfristigen Wachstumspfads
passen wir unsere Umsatzprognosen entsprechend an. Wir senken unsere
Umsatzschätzung für das GJ26e auf EUR 18,1 Mio. (eNuW; zuvor EUR 19 Mio.)
während wir unsere Prognosen auf EUR 28 Mio. (eNuW; zuvor EUR 27,1 Mio.) für das
GJ28e und auf EUR 37 Mio. (eNuW; zuvor EUR 35,5 Mio.) für das GJ30e erhöhen.

Die neue Prognose untermauert die positiven Erwartungen für das aktuelle
Portfolio. Trotz eines leicht schwächeren Wachstums im GJ26 bietet die neue
Prognose mehr Klarheit über den mittel- bis langfristigen Wachstumskurs von
NanoRepro, wobei das Ziel von EUR 40 Mio. für das GJ30 ein starkes CAGR des
Umsatzes von ca. 20 % ab dem GJ25 impliziert. Unsere revidierten Schätzungen
bleiben etwas konservativer, da sie derzeit ausschließlich das organische
Wachstum widerspiegeln und ein CAGR von ca. 18 % auf EUR 37 Mio. im GJ30e
implizieren, während potenzielle zukünftige Akquisitionen zusätzliches
Wertsteigerungspotenzial bieten. Insgesamt betrachten wir die neue Prognose
als positiv für den Investment Case von NanoRepro. Wir bekräftigen KAUFEN
mit einem unveränderten Kursziel von EUR 4,40 auf Basis des DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d80f219b1cc785d1e9e94ea3be9a6b8a

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

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Email: research@nuways-ag.com
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analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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